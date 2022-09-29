قطر تعلن سياسة السفر الخاصة بكورونا لحضور مباريات كأس العالم 2022

أعلنت السلطات القطرية، اليوم الخميس، أن لقاح كورونا لن يكون إلزاميًا للمشجعين الذين سيأتون لحضور نهائيات كأس العالم لكرة القدم في وقت لاحق هذا العام.

وقالت اللجنة العليا للمشاريع والإرث “وزارة الصحة قامت بإلغاء إجراءات الحجر الصحي لجميع المسافرين القادمين إلى قطر، الحاصلون على اللقاح أو غير المحصّنين وبغض النظر عن بلد المغادرة”.

ويتوجب على الزائرين كافة فوق سن السادسة تقديم نتيجة سلبية لفحص كوفيد قبل الصعود على متن الطائرات المتوجهة إلى قطر لحضور البطولة المقررة بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين.

كما يتوجب إحضار شهادة اختبار (بي سي آر) بنتيجة سلبية صالحة لمدة 48 ساعة أو اختبار المستضد السريع (رابيد تست) بنتيجة سلبية صالحة لمدة 24 ساعة، من موعد الرحلة المجدولة إلى دولة قطر، علمًا أن الاختبارات السريعة الذاتية غير سارية بالنسبة للمسافرين، بحسب موقع وزارة الصحة.

وبحسب اللجنة فإنه “في حال اكتشاف أي إصابة بالفيروس ستخضع لتدابير العزل الصحي وفق إجراءات الوزارة”، من خلال العزل 5 أيام ثم ارتداء الكمامة 5 أيام.

وأكدت اللجنة أن “ارتداء الكمامة إلزامي في جميع مرافق الرعاية الصحية ووسائل النقل العام”.

وأضاف البيان أنه بإمكان زوار قطر الحصول على خدمات الرعاية الصحية في أي من المستشفيات والمراكز الصحية في الدولة، كما أن الخدمات الصحية للحالات الطارئة والعاجلة في المستشفيات الحكومية ستتوافر “بالمجان لحاملي بطاقة هيّا”.

كما يتعين على المسافرين القادمين إلى دولة قطر تحميل وتفعيل تطبيق “احتراز” على هواتفهم المحمولة عند الوصول إلى منافذ الدولة.

وأضاف البيان “ينبغي أن تكون الحالة الصحية في تطبيق احتراز باللون الأخضر، ليتمكن الزائر من دخول الأماكن العامة المغلقة بالدولة، حيث تؤكد الحالة الصحية باللون الأخضر على التطبيق عدم الإصابة بكوفيد-19”.

ومن المتوقع أن يتدفق 1.2 مليون زائر على قطر، وهو عدد غير مسبوق، لحضور فعاليات البطولة.

اللجنة العليا للمشاريع والإرث تدعو المشجعين القادمين إلى الدوحة لحضور فعاليات كأس العالم #قطر2022 للتعرف على سياسات السفر والعودة إلى الدولة التي أعلنت وزارة الصحة العامة عن تحديثها الشهر الماضي. إقرأ الخبر الكامل: https://t.co/bgwjrut2we pic.twitter.com/z9ogfavzsu — SC News (@roadto2022news) September 29, 2022

وينطلق مونديال قطر 2022 في 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بمباراة الافتتاح بين منتخبي قطر والإكوادور على ملعب “البيت” في أول مونديال كروي يقام في الشرق الأوسط والعالم العربي.

وعلى مدى 29 يومًا، ستشهد البطولة 64 مباراة، على أن يسدل الستار على المنافسات في 18 ديسمبر/كانون أول المقبل، تزامنًا مع اليوم الوطني للدولة، في ملعب “لوسيل” الذي يتسع لـ80 ألف مشجع.