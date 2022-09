جيش الاحتلال يعطي الضوء الأخضر لاستخدام المُسيّرات لتنفيذ عمليات اغتيال بالضفة

قالت صحيفة جيروزاليم بوست، اليوم الخميس، إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي أعطى الضوء الأخضر لقادة قواته بالضفة الغربية لاستخدام الطائرات المسيرة المُسلّحة لتنفيذ عمليات اغتيال.

وأضافت الصحيفة أن “هذا الأمر يأتي في الوقت الذي تواجه فيه قوات الأمن الإسرائيلية ارتفاعًا ملحوظًا في عمليات إطلاق النار خلال مداهمات الاعتقالات، وتحديدًا في مدينتي جنين ونابلس شمالي الضفة الغربية”.

بدورها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن هذه التعليمات تعد تصعيدًا غير مسبوق في نشاط الجيش الإسرائيلي الذي أطلق قبل بضعة أشهر حملة عسكرية لإحباط العمليات في الضفة الغربية.

