تقرير أممي: الدنمارك وفنلندا وكوريا الجنوبية أفضل دول تقدم بنية تحتية رقمية لسكانها

ذكر تقرير نشر حديثا للأمم المتحدة أن حكومات الدنمارك وفنلندا وكوريا الجنوبية توفر حاليا أفضل بنية تحتية رقمية لسكانها.

وقال التقرير الذي نشر في نيويورك، أمس الأربعاء، إن نيوزيلندا والسويد وأيسلندا وأستراليا وإستونيا وهولندا والولايات المتحدة وبريطانيا وسنغافورة والإمارات واليابان ومالطا تأتي بعد ذلك.

وبشكل عام، وجد التقرير أن الخدمات المعروضة تحسنت بشكل كبير، ولكن لا يزال لدى بعض الدول ما تقوم به للحاق بالركب.

ويصنف التقرير-الذي تصدره إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة كل عامين -193 دولة عضوًا من حيث الحكومة الرقمية من حيث ثلاثة معايير هي: نطاق وجودة الخدمات عبر الإنترنت وحالة البنية التحتية للاتصالات والقدرات البشرية الحالية.

واختلف تقرير هذا العام بانضمام كل من مالطا والإمارات العربية المتحدة إلى أول 15 دولة في التصنيف مع تراجع النرويج قليلا، والجدير بالذكر أن جميع البلدان الـ 15 من ذوات الدخل العام المرتفع.

وقيّم التقرير خدمات التعليم الرقمي وبوابات تقديم الطلبات عبر الإنترنت للمشاركة في البرامج الاجتماعية والإقرارات الضريبية الرقمية وغيرها.

ويُقدَّم التقرير بشكل أساسي إلى صانعي السياسات والمسؤولين الحكوميين والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص وغيرهم من الممارسين والخبراء في مجالات التنمية المستدامة بهدف تطوير الإدارة والحكومة الرقمية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.