الكويتيون ينتخبون برلمانا جديدا (فيديو)

توجه الكويتيون اليوم الخميس إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار 50 نائبا لمجلس الأمة (البرلمان) من بين 305 مرشحين بينهم 22 امرأة، وسط حالة من التفاؤل بمرحلة جديدة.

ويتمتع البرلمان الكويتي بسلطات واسعة، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها واستجواب رئيس الحكومة والوزراء والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.

رئيس الوزراء بالإنابة يبدأ جولته التفقدية لمتابعة سير العملية الانتخابية على الدوائر الخمس في (أمة 2022)

(حدث مصور)https://t.co/QhhbTT2ZxL#كونا #الكويت pic.twitter.com/1S6c0WB2EW — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) September 29, 2022

وتُجرى الانتخابات تحت إشراف القضاة ووفقا لنظام الصوت الواحد -لكل ناخب الحق في منح صوته لمرشح واحد فقط- وتتم عملية الاقتراع في يوم واحد من الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء.

وتتكون الكويت من 5 دوائر انتخابية، لكل دائرة 10 نواب، حيث يفوز المرشحون الذين يحصلون على المراكز العشرة الأولى في كل دائرة بعضوية البرلمان.

ويبلغ عدد الناخبين نحو 796 ألف ناخب وناخبة، وتُجرى الانتخابات في 759 لجنة انتخابية موزعة على 123 مدرسة.

الاستحقاق الانتخابي

وتأتي الانتخابات بعد صدور مرسوم في الثاني من أغسطس/آب الماضي تم بموجبه حل مجلس الأمة نظرا إلى حالة عدم التوافق أو التعاون ما بين السلطتين ليصدر في 28 من الشهر نفسه المرسوم رقم 147 لسنة 2022 بدعوة الناخبين للاقتراع والذي تحدد اليوم.

وأعلن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي يتولى معظم صلاحيات أمير البلاد حل البرلمان والدعوة لانتخابات عامة جديدة وفقا للدستور، وهي الخطوة التي لاقت ترحيبا واسعا من المعارضة باعتبارها انتصارا لمطالبها.

وتم تعيين الشيخ أحمد نواف الصباح، وهو نجل أمير البلاد، رئيسا جديدا للوزراء في 24 يوليو/تموز ليحل محل رئيس الوزراء السابق الشيخ صباح الخالد.

وعقب قرار حل البرلمان وتعيين حكومة الشيخ أحمد نواف سادت أجواء من التفاؤل بقرب انتهاء مرحلة الصراع بين الحكومة والبرلمان، خاصة بعد أن اتخذت الحكومة خطوات وصفتها المعارضة بالإصلاحية لتنفيذ تعهد السلطة بعدم التدخل في الانتخابات.

وقال ولي العهد في كلمته التي ألقاها في 24 يوليو نيابة عن الأمير واعتبرتها المعارضة تاريخية “أننا لن نتدخل في اختيارات الشعب لممثليه ولن نتدخل كذلك في اختيارات مجلس الأمة القادم في اختيار رئيسه أو لجانه المختلفة ليكون المجلس سيد قراراته”.

وشملت الخطوات الحكومية أيضا اتخاذ إجراءات حقيقية لمنع عمليات شراء الأصوات ومنع الانتخابات الفرعية التي يجرمها القانون والتي كانت تجريها بعض القبائل والعائلات للمفاضلة بين المرشحين من أبنائها.

كما أصدرت الحكومة أيضا مرسوما لقي ترحيبا واسعا من المعارضة ويتعلق باعتماد العنوان المدون في البطاقة المدنية لتحديد الدائرة الانتخابية التي يدلي فيها المواطن بصوته، لمنع التلاعب في سجلات الناخبين.

وأجرت الكويت أول انتخابات برلمانية في عام 1963، حيث تم تشكيل أول برلمان بعد الاستقلال ووضع الدستور، وتشهد الانتخابات الكويتية عادة إقبالا واسعا يصل في بعض الأحيان إلى 80% ممن يحق لهم الاقتراع.

وفور انتهاء الاقتراع من المقرر أن تبدأ عملية الفرز لتظهر النتائج خلال ساعات، وبعد إعلان النتائج تقدم الحكومة استقالتها لإفساح المجال لحكومة جديدة تراعي نتائج الانتخابات وتوازنات البرلمان الجديد.