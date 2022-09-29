الإعصار إيان.. انفجار محول كهرباء وانقطاع التيار عن أكثر من مليوني مسكن في فلوريدا (فيديو)

اجتاح إعصار (إيان) ولاية فلوريدا الأمريكية وتسبب في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 2.3 مليون مسكن، حسب وسائل إعلام محلية.

ورصد مقطع فيديو متداول لحظة انفجار محول كهرباء في مدينة نيبلز بولاية فلوريدا الأمريكية مع اقتراب الإعصار الخطير.

وقالت شركة (لايت أند باور) أكبر مزود للكهرباء في الولاية في تغريدة مساء الأربعاء إن “الرياح الكارثية المصاحبة لإعصار إيان تستدعي إعادة بناء أجزاء من نظامنا وليس فقط إصلاحها”.

وطلبت الشركة من المشتركين الاستعداد لانقطاعات واسعة، مشيرة إلى أنها تقوم حاليا بتقييم الأضرار، وأنها تعمل على استعادة الطاقة في الأماكن التي تستطيع فيها القيام بذلك بأمان.

وأمس الأربعاء، اجتاح إعصار إيان ساحل خليج ولاية فلوريدا ليضربها بعواصف قوية وأمطار غزيرة، كما تسبب في فيضانات عارمة تهدد الحياة عبر فلوريدا خلال الساعات الماضية، وفقا لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي صباح اليوم الخميس.

مهنة المتاعب.. مراسل يكافح للوقوف ثابتا على قدميه أثناء تغطية وصول #العاصفة_إيان لليابسة في فلوريدا#مباشر #الولايات_المتحدة pic.twitter.com/3Nqeg8Cd9U — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 29, 2022

وكان حوالي 16.5% من فلوريدا بدون كهرباء حوالي الساعة 8:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الأربعاء، بحسب ما نقله أكسيوس.

وترك الإعصار دولة كوبا كلها بدون كهرباء في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، بعد أن اجتاح الجزيرة وغمرها بشدة، ثم وصل إلى اليابسة في غرب فلوريدا عصر الأربعاء ترافقه أمطار غزيرة ورياح عاتية بلغت سرعتها 240 كيلومترا في الساعة.

وأشار المركز الأمريكي للأعاصير إلى أن (إيان) إعصار من الفئة الرابعة على سلّم تصاعدي من خمس درجات، محذرا من أنه “إعصار خطير للغاية” وقد تسبّب في فيضانات “كارثية”.

ولاحقا، قال المركز إن الإعصار إيان تراجع من الفئة الرابعة إلى الثالثة، ومن المتوقع أن يشهد المزيد من الضعف خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف المركز “قد يكون إيان قريبا من قوة الإعصار عندما يتحرك فوق الساحل الشرقي لفلوريدا (في الساعات المقبلة)، وعندما يقترب من سواحل شمال شرق فلوريدا وجورجيا وكارولاينا الجنوبية يوم الجمعة”.