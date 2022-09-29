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استشهاد طفل فلسطيني عمره 7 سنوات أثناء فراره من جنود الاحتلال (فيديو)

29/9/2022-|آخر تحديث: 29/9/202205:42 PM (مكة المكرمة)

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، إن طفلا “استشهد بعدما وقع من علو خلال ملاحقته من قبل الجيش الإسرائيلي” بجنوب الضفة الغربية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الطفل ريان ياسر علي سليمان -البالغ من العمر 7 سنوات من بلدة تقّوع جنوبي بيت لحم- فارق الحياة في مستشفى بيت جالا الحكومي.

وأضاف البيان “لم تنجح كافة المحاولات لإنعاش قلب الطفل بعد سقوطه من علو، أثناء مطاردته من قبل قوات الاحتلال في بلدة تقّوع”.

ونقلت مواقع فلسطينية عن مصادر محلية قولها إن الطفل ريان سقط خلال مطاردة الاحتلال لتلاميذ مدارس.

ونعت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية الطفل الشهيد ريان، مشيرة إلى أنه تلميذ في الصف الثاني بمدرسة الخنساء في مديرية بيت لحم، وطالبت المؤسسات الدولية ودول العالم بمحاسبة الاحتلال على جرائمه.

وعادةً ما تندلع مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في بلدة تقّوع نظرا لوجودها بالقرب من شارع عام، تمر عبره مركبات للمستوطنين الإسرائيليين.

ولم يُصدر الجيش الإسرائيلي تعقيبا فوريا على ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية حتى الساعة 10:55 بتوقيت غرينتش.

وفي وقت سابق من اليوم أُصيب أيضا عدد من المعلمين والطلبة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة في المنطقة الجنوبية من الخليل، حيث اعتقلت القوات طالبين من فصلهم الدراسي ثم أفرجت عنهما لاحقًا.

المصدر : الأناضول + وسائل إعلام فلسطينية