استشهاد طفل فلسطيني عمره 7 سنوات أثناء فراره من جنود الاحتلال (فيديو)

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، إن طفلا “استشهد بعدما وقع من علو خلال ملاحقته من قبل الجيش الإسرائيلي” بجنوب الضفة الغربية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن الطفل ريان ياسر علي سليمان -البالغ من العمر 7 سنوات من بلدة تقّوع جنوبي بيت لحم- فارق الحياة في مستشفى بيت جالا الحكومي.

وأضاف البيان “لم تنجح كافة المحاولات لإنعاش قلب الطفل بعد سقوطه من علو، أثناء مطاردته من قبل قوات الاحتلال في بلدة تقّوع”.

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ريان، سبع سنوات، طارده جنود الاحتلال بالقرب من مدرسته في تقوع شرق بيت لحم، حاول الهرب، من خوفه سقط من علو وتوقف قلبه، واستشهد.

يا الله.. يا الله.. يا الله.. pic.twitter.com/c8oeoWKkC4 — Najwan Simri نجوان سمري (@SimriNajwan) September 29, 2022

ونقلت مواقع فلسطينية عن مصادر محلية قولها إن الطفل ريان سقط خلال مطاردة الاحتلال لتلاميذ مدارس.

ونعت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية الطفل الشهيد ريان، مشيرة إلى أنه تلميذ في الصف الثاني بمدرسة الخنساء في مديرية بيت لحم، وطالبت المؤسسات الدولية ودول العالم بمحاسبة الاحتلال على جرائمه.

تغطية صحفية: "الشهيد الطفل ريان سليمان (7 سنوات) استشهد نتيجة توقف قلبه بعد مطاردة قوات الاحتلال له في بيت لحم". pic.twitter.com/Q3p37mRRMa — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 29, 2022

وعادةً ما تندلع مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في بلدة تقّوع نظرا لوجودها بالقرب من شارع عام، تمر عبره مركبات للمستوطنين الإسرائيليين.

ولم يُصدر الجيش الإسرائيلي تعقيبا فوريا على ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية حتى الساعة 10:55 بتوقيت غرينتش.

وفي وقت سابق من اليوم أُصيب أيضا عدد من المعلمين والطلبة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة في المنطقة الجنوبية من الخليل، حيث اعتقلت القوات طالبين من فصلهم الدراسي ثم أفرجت عنهما لاحقًا.