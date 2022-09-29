إليك 10 فوائد طبية لتناول الثوم

يُعد الثوم من أشهر الأطعمة في العالم لما له من فوائد غذائية وخصائص علاجية أثبتت فعاليتها في مجال الطب منذ سنوات عدة، فهو أحد المواد المستخدمة في الطبخ على نطاق واسع، لإكساب الطعام نكهة قوية وشهية، إضافة إلى استخدامه دواءً منذ العصور القديمة وحتى الآن.

وفي حديث لوكالة الأناضول التركية قالت اختصاصية التغذية دينا بي ديلي من جامعة موغلا-صدقي كوتشمان غربي تركيا، إن الثوم يقي من أمراض عديدة بسبب تأثيره المضاد للبكتيريا فضلا عن فوائده في علاج أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.

وذكرت أن “الفصّ الواحد من الثوم يحتوي على 4 سعرات حراريّة فقط، ويحتوي على الفلافونيدات والسكريات المتعددة والأحماض الأمينية والأليسين ومستوياتٍ عاليةٍ من الكبريت”.

وقدمت اختصاصية التغذية 10 فوائد لتناول الثوم على صحة الإنسان كما يلي: