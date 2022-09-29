إصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال وسط الخليل ووقفات تضامن مع جنين (فيديو)

أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص الحي، اليوم الخميس، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط مدينة الخليل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال الموجودة على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء في منطقة باب الزاوية وسط المدينة.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين والمحال التجارية، مما أدى إلى إصابة شابين بالرصاص في الأقدام نقلا على إثرها إلى المستشفى.

وقفة دعم لجنين

من ناحية أخرى، شارك عشرات الفلسطينيين، اليوم الخميس، في وقفة دعم وإسناد لأهالي محافظة جنين ومخيمها، منددين بما قامت قوات الاحتلال أمس الأربعاء من عدوان على جنين.

تظاهرات في #الخليل بالضفة الغربية غضباً من الجريمة الإسرائيلية في #جنين pic.twitter.com/KdvtTuEEsT — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 29, 2022

ورفع المشاركون في الوقفة، التي دعت إليها نقابة العاملين في بلدية طولكرم، العلم الفلسطيني، ورددوا هتافات منددة بجرائم الاحتلال واعتداءاته المستمرة في جنين، مؤكدين وقوفهم إلى جانب جنين وأهلها.

وقال رئيس النقابة إن هذه الوقفة جاءت دعما لأهل محافظة جنين ضد ما يتعرضون له من ممارسات واعتداءات، وأكد أن تعزيز الوحدة الوطنية هو الطريق نحو التصدي لجرائم الاحتلال وعدوانه المستمر.

مشاهد لمواجهات بين شبان وقوات الاحتلال عند باب الزاوية في الخليل pic.twitter.com/4dCAdKjypk — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 29, 2022

واقتحم الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، مخيم جنين وحاصر منزلًا فيه، وسُمعت أصوات انفجارات، أعقبتها مشاهدة أعمدة دخان تتصاعد من موقع المنزل المحاصر.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن 4 مواطنين استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين، وأصيب 44 آخرون بجروح ووُصفت إصابات بعضهم بأنها خطيرة.