ياسين أقطاي للجزيرة مباشر: دول غربية تحرض اليونان على الدخول في مواجهة عسكرية مع تركيا (فيديو)

حمَّل ياسين أقطاي مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية التركي سابقاً الحكومة اليونانية تبعات التصعيد الأخير مع بلاده، متهما إياها بالقيام بخطوات استفزازية ونقضها لاتفاقات بين البلدين في خمسينيات القرن الماضي.

وقال أقطاي خلال مشاركته في برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، مساء الثلاثاء، إن عودة التصعيد بين اليونان وتركيا راجع في المقام الأول للحملات الإعلامية والدبلوماسية التي تقوم بها أثينا، وإقدامها على تكديس الأسلحة في منطقة تراقيا الغربية شمال شرق اليونان والجزر المجاورة.

وقالت أنقرة إنها وثقت بالصور نشر اليونان أسلحة في جزر يفترض أن تكون منزوعة السلاح بموجب الاتفاقيات.

واستدعت الخارجية التركية السفير اليوناني في أنقرة على خلفية ما اعتبرتها انتهاكاتٍ ارتكبتها السلطات اليونانية في بحر إيجة، داعية أثينا إلى إعادة الجزر إلى الوضع غير العسكري.

وأوضح أقطاي أن رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على “استفزازات اليونان يعتمد بالأساس على أن هذه الجزر محكومة باتفاقية موقعة بين البلدين تعود لفترة الخمسينات من القرن الماضي بعد الحرب العالمية الثانية وبحضور دول أوربية”.

وفي تصريحات جديدة، قال الرئيس التركي إن الأسلحة التي نشرتها اليونان في منطقة تراقيا الغربية تعني احتلالاً سريا تقوم به اليونان لهذه المنطقة على حد تعبيره، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذه الخطوة لا تعني أي شيء بالنسبة لبلاده.

وكان أردوغان أكد أن بلاده مستعدة لسلوك طرق غير دبلوماسية إذا تمادت اليونان في حياكة المؤامرات على بلاده، وفق تعبيره.

وكشف أقطاي أن “دولا أوربية تدفع باليونان الدولة الصغيرة من أجل الدخول في مواجهات عسكرية مع تركيا لفرض مخططات غربية في بحر إيجة”.

وأضاف “تبين لنا بالملموس أن كلا من فرنسا وألمانيا تدفعان اليونان إلى التصعيد مع تركيا لتحقيق مخططات غربية”.

وقال “إن الولايات المتحدة الأمريكية تقف هي الأخرى وراء هذه الحملة والكونغرس مشارك فيها”.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية دعت كلا من تركيا واليونان إلى الحوار وخفض التصعيد، على خلفية رسالة احتجاج قدمتها أنقرة لواشنطن ردا على إرسال اليونان مدرعات أمريكية إلى الجزر.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال المتحدث وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في تصريحات صحفية “الوقت غير مناسب لتصعيد التوتر بين شركاء حلف شمال الأطلسي”.