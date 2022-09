4 مناطق أوكرانية توشك روسيا على ضمّها.. تعرف عليها

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن الاستفتاءات التي نظمتها روسيا في 4 مناطق في أوكرانيا بهدف ضمها، “زائفة” وتشكل “انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي”.

وأفاد ستولتنبرغ على حسابه في تويتر بأنه أكد للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن “الحلفاء في الناتو مستمرون في دعم سيادة أوكرانيا وحقها في الدفاع عن النفس”.

#Russia is further escalating its illegal war against #Ukraine. #NATO Allies condemn plans for so-called “referenda” in Ukrainian regions, and reject Russia’s irresponsible nuclear rhetoric. We will continue to stand with Ukraine. https://t.co/abmJmsuSgx

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 22, 2022