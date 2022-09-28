4 مناطق أوكرانية توشك روسيا على ضمّها.. تعرف عليها

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن الاستفتاءات التي نظمتها روسيا في 4 مناطق في أوكرانيا بهدف ضمها، “زائفة” وتشكل “انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي”.

وأفاد ستولتنبرغ على حسابه في تويتر بأنه أكد للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن “الحلفاء في الناتو مستمرون في دعم سيادة أوكرانيا وحقها في الدفاع عن النفس”.

#Russia is further escalating its illegal war against #Ukraine. #NATO Allies condemn plans for so-called “referenda” in Ukrainian regions, and reject Russia’s irresponsible nuclear rhetoric. We will continue to stand with Ukraine. https://t.co/abmJmsuSgx — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 22, 2022

من جهته تعهد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مساء الثلاثاء، بأن الغرب لن يعترف مطلقًا بضم روسيا للأراضي الأوكرانية بعد أن بدأت السلطات التي نصبها الكرملين تعلن نجاح استفتاءات نظمتها في المناطق الخاضعة لسيطرة موسكو.

وقال بلينكن للصحفيين “نحن والعديد من الدول الأخرى كنا واضحين تماما، لن نعترف مطلقًا بضم روسيا لأراض أوكرانية”.

وصوّت سكان 4 مناطق تخضع لسيطرة القوات الروسية بشكل كامل أو جزئي، من الجمعة الى الثلاثاء في استفتاءات ضمّ إلى روسيا. وفي ما يأتي نقاط أساسية عن هذه المناطق الأربعة:

لوغانسك ودونيتسك

تشكل هاتان المنطقتان اللتان يتحدث معظم سكانهما اللغة الروسية، حوض دونباس الصناعي في أوكرانيا. وما بين 2014 و2022، دار فيهما نزاع بين الانفصاليين الموالين لموسكو والقوات الأوكرانية.

لكن في فبراير/شباط 2022، اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال الانفصاليين وبرّر العمليات العسكرية التي شنتها قواته على أوكرانيا بضرورة إنقاذ الشعوب الناطقة بالروسية من إبادة مزعومة.

وكانت منطقة لوغانسك قبل الحرب تضم نحو 2,1 مليون نسمة. وتتشارك حدودًا من 3 جهات مع روسيا.

وبحسب السلطات الأكرانية، يخضع نحو 98% من أراضيها لسيطرة موسكو منذ الهجوم الروسي في الربيع ومطلع الصيف.

ومن بين المناطق الأربع التي أُجريت فيها استفتاءات، تعد لوغانسك المنطقة الأكثر خضوعًا للسيطرة الروسية، لكن ذلك حدث مقابل خسائر عسكرية فادحة.

وتضم منطقة دونيتسك المجاورة حيث يُنظّم استفتاء أيضًا، قبل اندلاع الحرب 4,1 مليون نسمة وعاصمتها التي تحمل الاسم نفسه هي ثالث أكبر مدينة في البلاد.

وقبل التدخل العسكري الروسي، كان نصف أراضي المنطقة تحت سيطرة الانفصاليين. أما اليوم فنحو 67% من الأراضي يخضع لسيطرة موسكو وحلفائها خصوصًا مدينة ماريوبول الساحلية التي أنهكها الحصار والقصف الروسي.

زابوريجيا

تضم زابوريجيا التي يحدّها البحر الأسود، أكبر محطة للطاقة النووية في البلاد وتطلّ على نهر دنيبرو. وقبل الحرب كان عدد سكانها يبلغ 1,63 مليون نسمة.

ومن بين المناطق الأربع، تعدّ زابوريجيا نسبيًا المنطقة الأقلّ خضوعًا للسيطرة الروسية مع خضوع 63% من مساحتها لسيطرة موسكو وإدارتها العسكرية.

وتحمل كبرى مدن هذه المنطقة الاسم نفسه وتسيطر عليها القوات الأوكرانية، إلا أن أكبر موانئها بيرديانسك تحت سيطرة الروس.

وسقطت المحطة النووية الضخمة الواقعة في المنطقة، في قبضة الجيش الروسي في مارس/آذار. ومذاك يتقاذف طرفا النزاع الاتهامات بشنّ قصف على محيطها ما أثار الخشية من التسبب بحادثة نووية.

خيرسون

سقط نحو 83% من أراضي خيرسون وعاصمتها التي تحمل الاسم نفسه، بين أيدي الروس في أول أيام الحرب.

وتُعد هذه المنطقة التي ظلت تحظى بأهمية كبرى في القطاع الزراعي الأوكراني، منطقة استراتيجية بالنسبة بموسكو لأنها تقع على حدود شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو عام 2014.

من شأن السيطرة الكاملة على خيرسون، وهو أمر مرتبط بالسيطرة على سواحل زابوريجيا ودونيتسك، أن تسمح لروسيا بخلق استمرارية في الأراضي بين كافة المناطق التي تسيطر عليها في أوكرانيا، بما في ذلك القرم، وحتى الأراضي الروسية.