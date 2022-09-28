رئيس الشؤون الدينية في تركيا: القرضاوي إمام هذا العصر وله مكانة خاصة عند الشعب التركي (فيديو)

قال رئيس الشؤون الدينية التركي على أرباش، إن الشيخ يوسف القرضاوي كانت له مكانة خاصة واستثنائية عند جميع أبناء الشعب التركي “لأنه قامة علمية استثنائية ناصر قضايا المسلمين في جميع بقاع العالم وفق منظور وسطي بعيد عن التعصب والغلو”.

وأضاف أرباش في لقاء مع برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، الثلاثاء، أن الشيخ القرضاوي يمثل “الإمام الأول لهذا العصر لأنه رهن عمره بالكامل لخدمة العقيدة الإسلامية. وبتأسيسه للاتحاد العالم الإسلامي تمكن من توحيد كلمة الإسلام على أساس وسطي”.

وتابع قائلا “الشيخ القرضاوي معروف لدى جميع الدوائر الدينية والسياسية والمجتمعية في تركيا”.

وكشف رئيس الشؤون الدينية التركي أن القرضاوي كانت له علاقة خاصة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “الذي كان يجله ويقدره”

وقال “اتصال الرئيس اردوغان بأسرة الشيخ وتقديم واجب العزاء يؤكد أن العلاقة بين الشيخ والرئيس كانت من نوع خاص جدا”.

وعن الأدوار التي لعبها الشيخ القرضاوي في تركيا ولدى الأقليات المسلمة في أوربا والعالم، أوضح أرباش أن منهج الشيخ في تقديم الإسلام بأيسر الطرق بعد تنقيته من الشوائب وتقديم المعلومة الصحيحة للناس جعلت منه “عالم ثقة يستهدي برأيه الكثير من المسلمين سواء في تركيا أو خارجها”.

وأضاف “في عالمنا المعاصر الذي تكثر فيه الشبهات، تمكن الشيخ القرضاوي عبر مؤلفاته الكثيره ولقاءاته المباشرة مع الناس من جميع شرائح المجتمع من توجيه مسلمي العالم، وإبعادهم عن التطرف والخرافات من خلال تقديم ثقافة عقدية إسلامية بعيدة كل البعد عن التطرف والتكفير”.

وخلص رئيس الشؤون الدينية التركي إلى أن “موت الشيخ العالِم يوسف القرضاوي غياب لجانب مهم من العالَم الإسلامي”.