تقرير: مصر أكبر مستورد للأسلحة من فرنسا خلال 2021

كشف تقرير برلماني فرنسي، صدر اليوم الثلاثاء، أن مصر على رأس مستوردي الأسلحة الفرنسية خلال العام الماضي بسبب طلب شراء 30 طائرة مقاتلة من طراز رافال، مما جعل منطقة الشرق الأوسط أكبر مستوردي الأسلحة من فرنسا العام الماضي.

وطلبت مصر شراء أسلحة فرنسية بقيمة 4.5 مليارات يورو، متقدمة على اليونان وكرواتيا والهند والمملكة العربية السعودية، وفقًا للتقرير الذي كشفت محتواه مجلة (شالنج) في منتصف سبتمبر/أيلول الجاري.

وأبرمت فرنسا هذا العام -بشكل خاص- عقدًا ضخمًا لبيع 80 طائرة رافال مع الإمارات بالإضافة إلى بيع 6 من هذه الطائرات المقاتلة و3 فرقاطات إلى اليونان.

وتضاعفت صادرات الأسلحة الفرنسية العام الماضي لتصل إلى 11.7 مليار يورو، بما في ذلك 5.2 مليارات لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط، بما يشكل 44% من إجمالي المبيعات.

وكتب وزير القوات المسلحة سيباستيان ليكورنو في مقدمة التقرير أنه مع تلقي طلبيات بقيمة 11.7 مليار يورو “سجلت فرنسا ثالث أعلى مستوى تاريخي لها من حيث صادرات الأسلحة”، مؤكدًا أن العام الحالي سيشهد أيضًا تحقيق نتائج مهمة.

بالإضافة إلى ذلك، أكد التقرير أن “التوترات الجيوسياسية المتزايدة والأزمة في أوكرانيا يُتوقع أن تسهم في الحفاظ على مستويات عالية من الإنفاق العسكري وتعزيز حاجة الأوربيين إلى الأمن”، مشيرًا إلى أن “العديد من الدول بما فيها ألمانيا والدنمارك وبولندا والنرويج أعلنت زيادة ميزانية الدفاع”.

وصنّف تقرير “الاتجاهات الدولية لعمليات نقل الأسلحة” -الصادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في مارس/آذار- مصر ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال 2017-2021.