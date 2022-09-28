تسجيل أول حالتي إصابة بالكوليرا في إدلب بالشمال السوري (فيديو)

سجّلت السلطات الصحية في مخيم كفرلوسين بريف إدلب شمالي سوريا أول حالتي إصابة بالكوليرا بمرض الكوليرا وسط النازحين الذين يعانون من أوضاع إنسانية مزرية، ليرتفع إجمالي الإصابات في مناطق المعارضة إلى 6 حالات في ريفيّ إدلب وحلب.

وقال السوري “أبو شادي” للجزيرة مباشر إن ابنتيه التوأمين أصيبتا بإسهال وقيء مفاجئ عقب تناولهما الطعام بعد عودتهما من العمل في أحد الحقول الزراعية.

وأضاف أن هرع بابنتيه إلى المستشفى، وأجريت لهما الفحوص اللازمة ليتأكد بعد ذلك إصابتهما بالمرض.

وتابع أنه فضّل جلب بناته لتلقي علاجهما في المنزل وإبقاء عزلهما بدلًا من المستشفى.

وأعلن النظام السوري أول أمس الاثنين وفاة 29 بالكوليرا، فيما تصفه الأمم المتحدة بأنه أسوأ تفش للمرض منذ سنوات في البلد الذي تمزقه الحرب.

وقالت وزارة الصحة السورية إن الاختبارات أكدت وجود 338 إصابة في البلاد منذ ظهور الوباء في أغسطس/آب الماضي، وإن معظم الوفيات والإصابات في محافظة حلب في الشمال.

وأضافت أن حلب وحدها سجّلت 230 إصابة و25 وفاة.

وقالت الأمم المتحدة هذا الشهر إنه يعتقد أن تفشي المرض مرتبط بري المحاصيل باستخدام مياه ملوثة، وشرب مياه غير آمنة من نهر الفرات الذي يشطر سوريا من الشمال إلى الشرق.