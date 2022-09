في طريقه إلى فلوريدا.. الإعصار “إيان” يقطع الكهرباء عن كوبا بالكامل وإجلاء عشرات الآلاف

قطع الإعصار إيان الكهرباء عن أنحاء كوبا بأكملها ودمر بعضًا من أهم مزارع التبغ في البلاد عندما ضرب الطرف الغربي للجزيرة كإعصار كبير أمس الثلاثاء.

وقال اتحاد الكهرباء الكوبي في بيان إن العمل جارٍ لإعادة الخدمة تدريجيًّا إلى سكان البلاد البالغ عددهم 11 مليون نسمة خلال الليل.

وانقطعت الكهرباء في البداية عن نحو مليون شخص في المقاطعات الغربية من كوبا، ولكن في وقت لاحق انهارت الشبكة بأكملها.

10PM EDT Position Update for Hurricane #Ian: The Key West International Airport recently reported a sustained wind of 52 mph with a gust to 66 mph. An elevated station at Smith Shoal Light reported a sustained wind of 61 mph with a gust of 91 mph. https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/QeDDKUz4Ld — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 28, 2022

العاصفة الأسوأ

ووصل الإعصار إيان إلى اليابسة فوق غربي كوبا كإعصار من الفئة الثالثة، في الوقت الذي يتجه فيه نحو ولاية فلوريدا في ما يمكن أن يكون العاصفة الأسوأ التي تضرب مدينة تامبا منذ أكثر من قرن.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، الثلاثاء، أن سرعة هبوب الرياح في الإعصار إيان قفزت إلى 205 كيلومترات في الساعة مع اقترابه من مدينة بينار ديل ريو، بكوبا، وفقًا لمذكرة صادرة عن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في الساعة الخامسة صباحًا بتوقيت نيويورك.

وتصل الأعاصير إلى فئة الأعاصير الكبرى أو الفئة الثالثة على مقياس “سافير- سيمبسون” عندما تبلغ أقصى رياح مستمرة إلى 182 كيلومترًا في الساعة.

وكان الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل قد حذر بلاده، يوم الاثنين، من أنها ستواجه “أسبوعًا من التحديات”.

وعلى طريق سام خوان إي مارتينيس، على بُعد 190 كيلومترًا من هافانا، ضرب الإعصار بقوة بينار ديل ريو حيث تتركز غالبية مزارع التبغ في البلاد، وقد غمرت المياه المزروعات واقتلعت أشجارًا في حين انتشرت كابلات كهربائية على الأرض.

وأُجلي نحو 40 ألف شخص من ديارهم في مقاطعة بينار ديل ريو حيث كانت الأضرار جسيمة، وفي العاصمة -البالغ عدد سكانها 2.1 مليون شخص- انهار منزلان بشكل جزئي.

Key West resident Dylon Estevez walked three blocks carrying his dog through waist-deep water to escape his flooded apartment. The flooding is a result of a Hurricane #Ian storm surge. pic.twitter.com/t2rnPCwAO3 — The Weather Channel (@weatherchannel) September 28, 2022

أمواج قاتلة ورياح كارثية

وأوضح المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن “عين الإعصار إيان ستنتقل إلى جنوب شرق خليج المكسيك بعد ساعات قليلة ليمر غرب أرخبيل كيز في جنوب فلوريدا، والاقتراب من ساحل فلوريدا الغربي اليوم الأربعاء”.

وكان المركز قد توقع، في وقت سابق، أن يكتسب إيان مزيدًا من القوة قبل أن يضرب ساحل فلوريدا الغربي، وحينها سيكون مصنَّفًا إعصارًا كبيرًا وخطرًا للغاية، محذرًا من أمواج قد تكون قاتلة ورياح كارثية وفيضانات في شبه جزيرة فلوريدا.

Comparison of eyewall size of #Ian and Hurricane Charley (2004) at landfall (small light blue circle). Charley’s eye fit into Charlotte Harbor. Ian’s eye can easily fit #CapeCoral, the 2nd largest city in Florida by land area (120 sq mi), inside it. #HurricaneIan #flwx pic.twitter.com/i0syprVdc3 — Mark C. Bove (@MarkCBove) September 28, 2022

وأُعلنت حالة الطوارئ في كل أرجاء فلوريدا حيث تكثف السلطات الاستعدادات، وقال حاكم الولاية رون ديسانتيس إن “عمليات محاكاة تُظهر أن الإعصار سيضرب أولًا جنوب خليج تامبا، وستُسجَّل فيضانات كارثية في بعض المناطق بجانب أمواج قاتلة”.

وطلب من السكان شراء المؤن، وتوقّع انقطاعًا للتيار الكهربائي، وقد تمت تعبئة 7 آلاف من أفراد الحرس الوطني.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي أقر مساعدة فدرالية طارئة لـ24 من مقاطعات فلوريدا الـ67 “إيان قد يكون إعصارًا عنيفًا جدًّا. ستكون له آثار مدمرة، ويعرّض أرواحًا للخطر”.

وأوضح الجنرال بات رايدر -متحدث باسم وزارة الدفاع- أن وسائل جوية مثل مروحيات على أهبة الاستعداد للتدخل.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار أن بايدن أجرى محادثات، مساء الثلاثاء، مع ديسانتيس للبحث في التحضيرات.

On Hannity, Ron DeSantis says he's "thankful" for Biden's help with the Hurricane Ian response pic.twitter.com/trANvyIRy7 — Aaron Rupar (@atrupar) September 28, 2022

وفي تامبا، عمد موظفون في البلدية إلى ملء أكياس رمل لتوزيعها مجانًا في أرجاء المدينة. وأمرت السلطات بعمليات إجلاء في أكثر المناطق عرضة للخطر، الواقعة بجوار المحيط.

وتخلت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) عن إطلاق صاروخ فائق القوة باتجاه القمر من مركز كينيدي الفضائي الواقع في هذه الولاية في جنوب شرقي الولايات المتحدة.

وأتى إيان بعد الإعصار فيونا الذي اجتاح، السبت، ساحل كندا المطل على المحيط الأطلسي حاصدًا 3 قتلى بعدما ضرب منطقة الكاريبي حيث سقط 7 قتلى.