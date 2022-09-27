يوارى الثرى اليوم.. منصات التواصل تتحول إلى “دفتر عزاء” في وداع القرضاوي

تقام صلاة جنازة على العلامة الإمام يوسف القرضاوي، اليوم الثلاثاء، بعد صلاة العصر بمسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب (الجامع الكبير) في العاصمة القطرية الدوحة.

وأُعلنت، أمس الاثنين، وفاة العلامة القرضاوي الرئيس المؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عن 96 عامًا، وعلى إثر إعلان نبأ الوفاة تصدر اسمه محركات البحث وتحولت منصات التواصل الاجتماعي عربيًّا وإسلاميًّا إلى دفتر عزاء ورثاء.

فإلى جانب نعي رسمي رفيع المستوى من تركيا وقطر ونعي من عشرات الهيئات ومئات الشخصيات العربية والإسلامية من مختلف البلدان، نُشرت آلاف من برقيات التعزية على منصات ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عبّر كاتبوها عن عميق حزنهم، وتأثرهم بالعلامة الراحل.

وفي مقطع صوتي تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل -قد يكون آخر ما صدر عنه أثناء مرضه- أكد العلامة الشيخ القرضاوي أن الأمّة بخير وأنه “لا حياة لنا إلا بهذا الدين والقيام عليه والدعوة إليه، وإشاعته في العالم كله مشارقه ومغاربه”.

ويعد القرضاوي من أبرز علماء الشريعة في العصر الحاضر وأحد أعلام الإسلام البارزين في العلم والفكر والدعوة في العالم الإسلامي ومن أكثر الدعاة المعاصرين قربًا من الجماهير وتأثيرا في الشعوب، وهو صاحب مدرسة التيسير والوسطية القائمة على الجمع بين مُحْكَمات الشرع ومقتضيات العصر.

"هذه أمنيتي في أيامي الأخيرة".. رسالة ودعوات العلامة #يوسف_القرضاوي في مرضه الأخير والذي رحل على إثره.

رحمة من الله تغشاه ورضا، فقد يسر بفتوتين منه، مشقتين في حياتي. جزاه الله عني خيراً وعن الأمة الاسلامية. pic.twitter.com/CYUz0HxRnr — خالد.Khaled.Halit (@dictatorhunt) September 26, 2022

أثير حوله الكثير من الجدل، فبعض آرائه الفقهية وفتاواه لا تلقى ترحيبًا عند بعض العلماء لأنه في نظرهم يقدم الرأي على الدليل الشرعي تماشيًا مع ضغوط العصر الحديث، لكن مناصريه يقولون إنه نجح في الوصول إلى آراء فقهية تستند إلى قواعد واضحة في أصول الفقه ومقاصد الشريعة.

وجاء القرضاوي في المرتبة الثالثة بين 20 شخصية على قائمة أكثر المفكرين تأثيرًا على مستوى العالم عام 2008 في استطلاع أجرته مجلتا (فورين بوليسي) و(بروسبكت).

وفي عام 2009 جاء القرضاوي في المرتبة الـ38 ضمن 50 شخصية مسلمة مؤثرة في كتاب أصدره المركز الملكي للدراسات الإستراتيجية الإسلامية في الأردن (مركز أبحاث رسمي) يتضمن أكثر من 500 شخصية.

وللقرضاوي ما يزيد على 170 مؤلفًا تشمل كتبًا ورسائل، وله كثير من الفتاوى، والعديد من حلقات البرامج الدينية التسجيلية والحية.

خالص العزاء فى وفاة العلاّمة الشيخ #يوسف_القرضاوي بعد مسيرة طويلة من العلم

إنا لله وإنا إليه راجعون

عظم الله أجركم وجبر مصابكم

نسألُ الله أن يرحمهُ رحمةً واسعةً وأن يُسكنهُ الفردوس الأعلى من الجنة وأن يُنزلَ على قلوبكم بَرْدَ السَّكينة والرضا pic.twitter.com/TrGgV3ooXn — أ.د.أحمد عيسى المعصراوي (@elmasrw) September 26, 2022

ماتت ملكة بريطانيا عن 96عام فوجدنا من أدى العمرة عنها ومن ترحم عليها ومن نسبها لآل البيت، واليوم فقد العالم الإسلامي العلامة #يوسف_القرضاوي 96عام فقذفه البعض ونسوا أنه عالم جليل رهن حياته لخدمة العلم، فنقول لهم اتقوا الله ..فلحوم العلماء مرة…

ورحمة الله عليك أيها الشيخ الجليل pic.twitter.com/MDP2GBUJ1t — فهد بن حمد النعيمي (@fbhqtr2) September 26, 2022

رحل العالم الجليل الشيخ القرضاوي حاد الذكاء رقيق القلب كريم الخلق.

تغشاك رحمة الله و يتولاك الباري سبحانه برضوانه وجزاك الله عن دينه ونبيه وأمته وعن العلم وأهله خير الجزاء. #يوسف_القرضاوي https://t.co/i4Ozr2KAra — سيف بن أحمد بن آل ثاني (@saifaalthani) September 26, 2022