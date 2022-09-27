مظاهرات واشتباكات مع الشرطة في داغستان احتجاجا على إعلان بوتين التعبئة العسكرية (فيديو)

اندلعت مظاهرات واشتباكات بين محتجين والشرطة في جمهورية داغستان الروسية، احتجاجًا على قرار الرئيس فلاديمير بوتين إرسال مئات الآلاف من الشبان إلى القتال في أوكرانيا.

وأفاد مرصد (أو في دي) المستقل لحقوق الإنسان، الاثنين، باعتقال ما لا يقل عن 100 خلال الاحتجاجات.

وارتفعت موجات الغضب الجماهيري وسط مناطق الأقليات العرقية الفقيرة في داغستان التي يغلب المسلمون على سكانها، والمطلة على بحر قزوين في منطقة شمال القوقاز الجبلية.

وأظهرت مقاطع مصورة مظاهرات للنساء وهن يحاولن منع الشرطة من أخذ الرجال بالقوة للمشاركة في الحرب.

كما تضمنت الفيديوهات مجموعة من النساء يطاردن شرطيًّا، واشتباكات عنيفة حاول خلالها أفراد من الشرطة إلقاء القبض على محتجين.

ووثقت عشرات من الفيديوهات الأخرى جوانب مختلفة من المواجهات مع الشرطة في محج قلعة عاصمة داغستان، حيث هتف المحتجون “لا للحرب”.

الاوضاع تزداد توترا في داغستان بين الشرطة العميلة والمسلمين الذين يرفضون الحرب من أجل روسيا. pic.twitter.com/J9mO8Cjhly — مرصد الأقليات المسلمة (@turkistantuzbah) September 25, 2022

ومنذ إعلان بوتين، الأربعاء الماضي، التعبئة العسكرية الأولى في روسيا منذ الحرب العالمية الثانية، اندلعت احتجاجات في عشرات المدن بأنحاء البلاد، تخللتها مواجهات بين المدنيين وقوات الأمن الروسية، وفقًا لوكالة رويترز.

وحتى الآن، دفعت داغستان ثمنًا للحرب الأوكرانية المستمرة منذ 7 أشهر، إذ قُتل 301 داغستاني على الأقل حسب إحصاء للخدمة الروسية، وهذا أكبر عدد من القتلى في أي منطقة روسية، ويمثّل 10 أضعاف عدد القتلى من سكان موسكو التي يقطنها 5 أمثال عدد السكان في داغستان.