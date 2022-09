سابقة في تاريخ البشرية.. ناسا تبث لحظة اصطدام مركبتها بكويكب لتحويل مساره وغوغل يتفاعل (شاهد)

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، أمس الاثنين، نجاح مهمة هي الأولى من نوعها في التاريخ البشري، عندما اصطدمت مركبة فضائية تابعة لها عمدًا بكويكب بهدف تغيير مساره، للاستفادة من هذه التجربة الاختبارية في تقصي إمكانات تحويل مسار الكويكبات والمذنبات التي قد تهدد الكرة الأرضية مستقبلًا.

وقالت ناسا في بيان لها إنه بعد 10 أشهر من التحليق في الفضاء نجح اختبار إعادة توجيه الكويكب المزدوج (DART) التابع لوكالة ناسا في هدف تحريك كويكب، وهي أول تجربة لتقنية الدفاع الكوكبي في العالم.

وأعلنت وحدة التحكم في المهمة بمختبر جونز هوبكنز للفيزياء التطبيقية بولاية ماريلاند عن التأثير الناجح في الكويكب القمري (ديمورفوس Dimorphos) في الساعة 7:14 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

Don't want to miss a thing? Watch the final moments from the #DARTMission on its collision course with asteroid Dimporphos. pic.twitter.com/2qbVMnqQrD

وقال مدير ناسا (بيل نيلسون) “تمثل تجربة DART في جوهرها نجاحًا غير مسبوق للدفاع الكوكبي ومهمة ذات فائدة حقيقية للبشرية جمعاء. فبينما تدرس وكالة ناسا الكون وكوكبنا، فإنها تعمل أيضًا على حمايته، وقد حوّل هذا التعاون الدولي الخيال العلمي إلى حقيقة علمية وطريقة واحدة لحماية الأرض”.

واستهدفت المركبة DART الكويكب القمري ديمورفوس، وهو جسم صغير قطره 530 قدمًا (160 مترًا) يدور حول كويكب أكبر يبلغ ارتفاعه 2560 قدمًا (780 مترًا) ويسمى ديديموس، ولا يشكل أيّ من الكويكبين أي تهديد للأرض.

ووفقًا لبيان ناسا فإن هذه المهمة أكدت أن الوكالة الأمريكية قادرة على الإبحار بنجاح بمركبة فضائية وتوجيهها لتصطدم عمدًا بكويكب بهدف صرفه عن مساره، وهي تقنية تُعرف بـ”الاصطدام الحركي”.

Did you catch the #DARTMission stream live or Didymos it? Impact is over, but the research continues. As scientists delve into data and telescopes release images of the asteroid from their POV, follow @AsteroidWatch and @NASASolarSystem for updates. https://t.co/ZNEYDQVA8Y pic.twitter.com/dn2veS6zbG

— NASA (@NASA) September 27, 2022