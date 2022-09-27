الشيخ حسن الشافعي للجزيرة مباشر: القرضاوي كان خصما عنيدا للفكر التكفيري (فيديو)

قال الدكتور حسن الشافعي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر إن الفقيد الشيخ يوسف القرضاوي شكّل نموذجا للعالم والفقيه الموسوعي والمعاصر الذي جمع بين التأليف في مجالات الفقه والعقيدة والأدب.

وأضاف الشافعي خلال مشاركته في برنامج المسائية على الجزيرة مباشر، مساء الاثنين، أن أهم ما يحسب للشيخ القرضاوي أنه “تصدى وانتقد ظاهرة التكفير في الحركات الإسلامية المعاصرة، سواء في مصر والعالم العربي والإسلامي”.

واعتبر الشافعي “أن هذا الاختيار في نقد مظاهر الغلو في العقيدة الاسلامية جعل من الشيخ القرضاوي رائد الوسطية والفكر الوسطي في الإسلام في العصر الحديث والخصم العنيد للفكر التكفيري”.

وقال “التجربة الفكرية الطويلة للشيخ القرضاوي جعلته يصل إلى أن هذا الفكر دخيل على الدعوة الإسلامية”.

وعن علاقته بالفقيد، أوضح الشيخ حسن الشافعي أن هذه العلاقة تعود لخمسينيات القرن الماضي، ورغم “وجود خلافات في وجهات النظر، فإن القرضاوي يظل عالما موسوعيا متعدد الجوانب”، مضيفا أن تخصص العلّامة الراحل لفترة من عمره في فقه النوازل، جعله يقدم حلولا ناجعة للعديد من القضايا الجديدة والطارئة.





من جهته، وصف الشيخ العلّامة محمد الحسن ولد الددو عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الشيخ القرضاوي بأنه “المربي الكبير وأحد ورثة رسول الله في هذا الزمان”.

وقال إن القرضاوي جمع بين قوة الذاكرة في استيعاب العلوم الدينية مع استيعاب القضايا الاجتماعية والسياسية للمواطن المسلم.

وأضاف أنه يُحسب للدكتور القرضاوي كونه “صاحب فكرة وتأسيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”، وأنه نحج في جعلها “مؤسسة جامعة للوقوف مع الحق في جميع القضايا التي تهم المسلمين في العالم من خلال البحث في المشتركات ومناقشة المختلفات”.

محمد الحسن ولد الددو عضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين:

واجب العالم المجتهد أن يبين الحكم الشرعي في كل القضايا ومنها القضايا السياسية والشيخ #يوسف_القرضاوي لم ينافس أحدا على كرسي ولم يمارس أي عمل سياسي pic.twitter.com/2DfhA0GQA7 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 26, 2022

وأوضح ولد الددو أن الشيخ القرضاوي تعرض في حياته للكثير من الانتقادات المجانية من طرف جهات سياسبة معروفة، إلا أنه لم يحفل بهذه الانتقادات قط، وظل محافظا على دأبه في البحث والتحصيل مماجعل منه “عالما مجتهدا نجح في توضيح البيان الشرعي للعديد من القضايا السياسية الشائكة”.