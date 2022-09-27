الغارديان: حليف بوتين يعترف للمرة الأولى بتأسيس مجموعة فاغنر ويؤكد انتشارها في أفريقيا وأمريكا اللاتينية

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن رجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوزين -الحليف المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين- اعترف للمرة الأولى بأنه أسس شركة عسكرية خاصة عام 2014، أصبحت تُعرف لاحقًا بمجموعة فاغنر.

ويُعد هذا أول تأكيد علني لصلة بريغوزين بفاغنر بعدما كان ينفيها سابقًا.

وقال بريغوزين -المعروف باسم “طاهي بوتين” لأنه عمل في مجال المطاعم واستضاف وجبات عشاء حضرها الرئيس الروسي- إنه أسس شركة فاغنر لدعم الانفصاليين المدعومين من روسيا في شرقي أوكرانيا.

وأضاف “قمت بتنظيف الأسلحة القديمة بنفسي، كما قمت بفرز السترات الواقية من الرصاص، ووجدت متخصصين استطاعوا مساعدتي في هذا الأمر”.

وكشف بريغوزين أنه منذ الأول من مايو/أيار 2014 “ولدت مجموعة من الوطنيين الروس، وأصبحت لاحقًا تسمى مجموعة فاغنر”.

وأشار بريغوزين إلى أن مسلحي فاغنر “كانوا أبطالًا قاتلوا في أوكرانيا وسوريا ودول عربية وأفريقية وفي أمريكا اللاتينية”.

وأوضحت الصحيفة أن اعتراف رجل الأعمال الروسي يُعد سابقة، لأنه ظل على مدى سنوات ينفي صلته بالمجموعة، ويرفع دعاوى قضائية ضد أي مؤسسة صحفية داخل روسيا وخارجها تسعى لربطه بها. لكنه أكد، الاثنين، أنه “تجنب في السابق الارتباط بفاغنر لحماية مقاتلي المجموعة”.

ومنذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 من فبراير/شباط الماضي، تفاخر بريغوزين كثيرًا بدور مجموعة فاغنر في البلاد، حيث يُعتقد أن المجموعة مارست دورًا رئيسيًّا في الاستيلاء على العديد من المدن والبلدات شرقي البلاد.

ورغم الحظر المفروض على الشركات العسكرية الخاصة في أوكرانيا، فقد أطلقت فاغنر حملة تجنيد عامة واسعة النطاق وبدأت بتجنيد السجناء.

وذكرت الغارديان، الأسبوع الماضي، أن بريغوزين كان يقوم شخصيًّا بتجنيد جنود من السجون الروسية، في محاولة لتعويض النقص الحاد للجنود في ساحات المعارك.