قتلى بينهم 7 أطفال.. مسلح يفتح النار على مدرسة وسط روسيا ثم ينتحر (فيديو)

قُتل 13 شخصًا على الأقل بينهم 7 أطفال عندما أطلق مسلح النار في مدرسة بمدينة إيجيفسك في وسط روسيا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن ألكسندر بريتشالوف، حاكم منطقة أودمورتيا وعاصمتها إيجيفسك، قوله إن مسلحًا مجهولًا دخل المدرسة وقتل حارس أمن، مشيرًا إلى وجود قتلى ومصابين بين تلاميذ المدرسة.

В Ижевске при стрельбе в школе погибли 13 человек. Среди жертв семь детей, сообщили в СК РФ:https://t.co/nkWxfiSyOa pic.twitter.com/KRIcjYFtWH — ТАСС (@tass_agency) September 26, 2022

وكانت وزارة الداخلية الروسية قالت في بيان سابق إن مسلحًا قتل 6 أشخاص في مدرسة بمدينة إيجيفسك، وإن المسلح انتحر وأصيب 20 شخصًا.

وقالت لجنة التحقيق في روسيا إن معلومات أولية تفيد أن 13 شخصًا قتلوا في هذه الجريمة هم 6 بالغين و7 قصر، وأصيب 14 طفلًا و7 بالغين بجروح”.





بوتين يندد

من جانبه ندّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بما قال إنه “عمل إرهابي غير إنساني” تعليقًا على حادثة إطلاق النار في المدرسة.

Горячую линию открыли после стрельбы в школе Ижевска, все раненые доставлены в медучреждение, им оказывается помощь, сообщили в пресс-службе Минздрава Удмуртии. Телефон горячей линии для родственников 8-800-100-24-47:https://t.co/Tr73DRYIgQ pic.twitter.com/78AKPxWMU7 — ТАСС (@tass_agency) September 26, 2022

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين “ينعي الرئيس بشدة مقتل بالغين وأطفال في هذه المدرسة التي وقع فيها هجوم إرهابي”.

ولم تُحدّد هوية مطلق النار حتى الآن، وكان يحمل “صليبًا نازيًا معقوفًا” على صدره، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.