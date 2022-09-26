وفاة العلامة يوسف القرضاوي الرئيس المؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

توفي ظهر اليوم الاثنين العلامة الدكتور يوسف القرضاوي المؤسس والرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في العاصمة القطرية الدوحة، عن عمر ناهز 96 عامًا.

وأعلنت الحسابات الرسمية للعلّامة الراحل نبأ الوفاة، واكتفى ابنه الشاعر عبد الرحمن يوسف بإعلان الخبر الحزين بكلمتين فقط قائلًا “ترجّل الفارس”.

انتقل إلى رحمة الله سماحة الإمام يوسف القرضاوي الذي وهب حياته مبينا لأحكام الإسلام، ومدافعا عن أمته.. نسأل الله أن يرفع درجاته في عليين، وأن يلحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين.. وحسن أولئك رفيقا. وأن يجعل ما أصابه من مرض وأذى رفعا لدرجاته.. اللهم آمين pic.twitter.com/euoUztZeMQ — يوسف القرضاوي (@alqaradawy) September 26, 2022

وللقرضاوي الذي مات والده وعمره عامان وتولى عمّه تربيته، 4 بنات هن إلهام وسهام وعلا وأسماء و3 أولاد هم محمد وعبد الرحمن وأسامة.

وفور إعلان وفاة الشيخ القرضاوي، تصدّر اسمه منصات التواصل الاجتماعي في مصر ودول عربية وإسلامية عديدة.

ترجّل الفارس — الشاعر عبدالرحمن يوسف (@arahmanyusuf) September 26, 2022

وللقرضاوي ما يزيد على 170 مؤلفا تشمل كتبا ورسائل، وله كثير من الفتاوى والعديد من حلقات البرامج الدينية منها التسجيلية والحية.

وقال الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عبر منصاته إن “الإمام يوسف القرضاوي وهب حياته مبينا لأحكام الإسلام.. وقد فقدت الأمة الإسلامية عالمًا محققًا من علمائها المخلصين”.

انتقل إلى رحمة الله سماحة الإمام يوسف القرضاوي الرئيس المؤسس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي وهب حياته مبينا لأحكام الإسلام..

وقد فقدت الأمة الإسلامية عالماً محققا من علمائها المخلصين الأفاضل نسأل الله العلي القدير أن يغفر له ويرحمه رحمة واسعة ويعفو عنه. pic.twitter.com/vhQJEos9A4 — علماء المسلمين (@iumsonline) September 26, 2022

نشأته ومؤهلاته

ووفق سيرته الذاتية، ولد الشيخ القرضاوي عام 1926 في قرية صفت تراب مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية المصرية، وأتم حفظ القرآن الكريم وأتقن أحكام تجويده وهو دون العاشرة من عمره.

والتحق بمعاهد الأزهر الشريف فأتم فيها دراسته الابتدائية والثانوية، وكان دائمًا في الطليعة، وكان ترتيبه الثاني في الشهادة الثانوية على مستوى مصر رغم ظروف اعتقاله في تلك الفترة.

توفي اليوم فضيلة الإمام يوسف #القرضاوي تقبل الله جهده وجهاده، ورفع درجته في عليين، وأخلف الأمة خيرا، إنه بكل جميل كفيل، وإنا لله وإنا إليه راجعون . pic.twitter.com/eh3SrTEiSb — د. محمد الصغير (@drassagheer) September 26, 2022

التحق بعد ذلك بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، ومنها حصل على العالية عام 1953، وكان ترتيبه الأول بين زملائه وعددهم 180، ثم حصل على العالمية مع إجازة التدريس من كلية اللغة العربية سنة 1954 وكان ترتيبه الأول بين زملائه من خريجي الكليات الثلاث بالأزهر، وعددهم 500.

وفي عام 1958حصل على دبلوم معهد الدراسات العربية العالية في اللغة والأدب، وفي 1960 حصل على الدراسة التمهيدية العليا المعادلة للماجستير في شعبة علوم القرآن والسنة من كلية أصول الدين ثم حصل على الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى من نفس الكلية عام 1973 عن “الزكاة وأثرها في حل المشاكل الاجتماعية”.

انتقل إلى رحمة الله تعالى شيخنا العلامة يوسف #القرضاوي، بعد عمر طويل عريض في خدمة الإسلام، وحمل همّ المسلمين، ومجالدة الظالمين. اللهم تقبله في الصالحين، وارفع درجته في عليين. أعمق التعازي لأسرته الكريمة، وللأمة الإسلامية جمعاء. إنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/x6xrbGzles — محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) September 26, 2022

أعماله الرسمية

عمل الدكتور القرضاوي فترة بالخطابة والتدريس في المساجد ثم أصبح مشرفًا على معهد الأئمة التابع لوزارة الأوقاف في مصر، ونقل بعد ذلك إلى الإدارة العامة للثقافة الإسلامية بالأزهر الشريف للإشراف على مطبوعاتها والعمل بالمكتب الفني لإدارة الدعوة والإرشاد.

وفي عام 1961 أعير لدولة قطر عميدًا لمعهدها الديني الثانوي فعمل على تطويره وإرسائه على أمتن القواعد التي جمعت بين القديم النافع والحديث الصالح، وفي عام 1973 أنشئت كليتا التربية للبنين والبنات نواة لجامعة قطر فنقل إليها ليؤسس قسم الدراسات الإسلامية ويرأسه.

رحم الله الشيخ #يوسف_القرضاوي قضى حياته يتعلم الإسلام ويُعلّمه للناس، كان محبًا لدينه مدافعًا عن أمته، نسأل الله أن يتقبله في عليين. pic.twitter.com/FQ4WPUH33A — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) September 26, 2022

في عام 1977 تولى تأسيس وعمادة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، وظل عميدًا لها إلى نهاية العام الجامعي 1990، كما أصبح المدير المؤسس لمركز بحوث السنة والسيرة النبوية بجامعة قطر، وظل قائما بإدارته حتى وفاته.

حصل العلامة الراحل على جائزة البنك الإسلامي للتنمية في الاقتصاد الإسلامي لعام 1411هـ، كما حصل على جائزة الملك فيصل العالمية بالاشتراك في الدراسات الإسلامية لعام 1413هـ.

وحصل كذلك على جائزة العطاء العلمي المتميز من رئيس الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا عام 1996، كما حصل على جائزة السلطان حسن البلقية (سلطان بروناي) في الفقه الإسلامي لعام 1997.

رحم الله الشيخ #يوسف_القرضاوي — Assaad Taha أسعد طه (@Assaadtaha) September 26, 2022

انتقل الى رحمة الله تعالى بالدوحة فضيلة الشيخ الداعية د. #يوسف_القرضاوي عن عمر ناهز 96 عاما .

برحيله فقدت الأمة أحد أبرز علمائها الكبار الذي عرف بدفاعه عن قضايا الأمة وخاصة قضية #فلسطين و #القدس و #المسجد_الأقصى ..

آخر منصب تولاه رئاسة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين .. pic.twitter.com/AoEoZQwzaz — جابر الحرمي (@jaberalharmi) September 26, 2022

رحم الله الشيخ العلامة يوسف القرضاوي برحمته الواسعة.. أصدق التعازي لعائلته وللأمة الإسلامية https://t.co/v2CMhEyQaj — خديجة بن قنة (@Benguennak) September 26, 2022

توفي الشيخ العلامة يوسف القرضاوي غفر الله له ورحمه أسأل الله أن يجعل ما قدمه للمسلمين في ميزان حسناته وأن يجعل درجته في عليين عزائي لأسرته الكريمة وتلاميذه والأمة الإسلامية pic.twitter.com/UgYmaVfChr — نبيل علي العوضي (@NabilAlawadhy) September 26, 2022

انتقل إلى رحمة الله الشيخ د.يوسف القرضاوي الذي تميّز بشمولية العلم،فامتدت اهتماماته العلمية بالفقه والأصول والقرآن والسنة النبوية والدعوة والتربية والفكر والسياسة الشرعية والاقتصاد والحركات الإسلامية واللغة والأدب.

نسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويُحسن إليه

إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/fhAzusloST — احسان الفقيه (@EHSANFAKEEH) September 26, 2022

فضل الشيخ #يوسف_القرضاوي علي بعد ﷲ كبير و لن أنسى سعة صدره و عدم ضيقه بأسئلتي الكثيرة عندما قرأت عليه كتبه:

كيف نتعامل مع القرآن العظيم

كيف نتعامل مع السنة المطهرة

السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها

بالإضافة لأصول التفسير لابن تيمية تحقيق عدنان زرزور و قصة (يتبع) https://t.co/weB6vszriH — Fadel Soliman (@FadelSoliman) September 26, 2022

رحم الله الشيخ يوسف القرضاوي، ورفع مقامه مع الأنبياء والصديقين والشهداء. تفقد الأمة رمزا من رموزها، لكنها أمة ولادة، لا تتوقف عن إنجاب العلماء والمجاهدين والحكماء. اختلف معه وخالفه كثيرون، لكنه بقي علما حقق من الشعبية والحضور ما لم يحققه سوى قلة خلال العقود الطويلة الماضية. — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) September 26, 2022