إصابات واعتقالات.. مئات الإسرائيليين يقتحمون الأقصى والمرابطون يواجهونهم بالتكبيرات (فيديو)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك بأعداد كبيرة لتأمين اقتحامات المستوطنين تزامنًا مع بدء ما يسمى “رأس السنة العبرية”.

واعتدت قوات الاحتلال على المصلين لإخراجهم من باحات الحرم القدسي مع بدء مئات المستوطنين عمليات الاقتحام وتأدية طقوس تلمودية استفزازية في باحاته، فيما واجهها المرابطون بالدعاء والتكبيرات.





وتواصل الجماعات المتطرفة دعواتها لتنفيذ أكبر اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى اليوم وغدًا للاحتفال بـ”رأس السنة العبرية”، وبالتزامن تتواصل الدعوات للرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى، للتصدي لاقتحامات المستوطنين.

وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن مئات المستوطنين اقتحموا ساحات الاقصى من جهة باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال، على شكل مجموعات تضم كل واحدة منها 50 مستوطنًا، وأدوا طقوسا تلمودية ونفذوا جولات استفزازية في ساحات المسجد كما قاموا بالنفخ في البوق عند باب القطّانين.

من المسجد الأقصى هذه الأثناء.. اقتحام متواصل والمرابطون يواجهون بالتكبيرات#الأقصى_يستغيث pic.twitter.com/OQXZEgmIJ6 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) September 26, 2022

وكانت قوات الاحتلال قد حاصرت المسجد الأقصى وكثفت من انتشارها العسكري داخل باحاته، وحولت البلدة القديمة إلى ما يشبه الثكنة العسكرية.

وفيما فرضت قوات الاحتلال حصارا حول الأقصى ومنعت من هم دون 40 عامًا من الدخول إلى المسجد لأداء صلاة الفجر، أدى المرابطون صلاة الضحى في وجه الاقتحامات.





واعتلت قوات الاحتلال أسطح المسجد الأقصى وبخاصة سطح المصلى القبلي، وقام الجنود بقص الباب المؤدي لمأذنة باب المغاربة، وأطلقت شرطة الاحتلال طائرة مسيّرة في سماء المسجد الأقصى لمراقبة حركة المصلين والمرابطين.

المرابطات يواصلن التكبير في وجه المستوطنين رغم قيام جنود الاحتلال بتصويرهن#الأقصى_يستغيث pic.twitter.com/XssGVZORM9 — AlQastal القسطل (@AlQastalps) September 26, 2022

وأصيب إثنان من المرابطين واعتُقل خمسة آخرون من باحات الأقصى، واعتدت قوات الاحتلال على المصلين عند بابي السلسلة والأسباط ومنعتهم من دخول المسجد، كما منعت قوات الاحتلال طلبة المدارس من الدخول إلى مدارسهم عند باب المجلس.

وكررت قوات الاحتلال اعتداءاتها بحق الصحفيين خارج أبواب الأقصى أكثر من مرة وعرقلت عملهم ومنعتهم من تغطية الأحداث، وأجبرتهم على مغادرة المكان بعد أن منعتهم من دخول ساحات الحرم القدسي.

دعوات للنفير العام

وتتصاعد الدعوات الفلسطينية إلى النفير العام والتصدي لاقتحامات الجماعات اليهودية المتطرفة والمستوطنين للمسجد الأقصى المبارك وباحاته، ومنعهم من أداء صلواتهم التلمودية والنفخ بالبوق وتقديم القرابين ومسيراتهم الاستفزازية خلال الأعياد اليهودية، ومنع محاولات تهويد المدينة المقدسة.

شرطة الاحتلال توصي “المحتفلين” بحمل السلاح

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن شرطة الاحتلال دعت “المحتفلين” إلى “حمل سلاحهم الشخصي في حضورهم إلى دور العبادة والكنس خلال عيد رأس السنة العبرية”، وقالت “إنه توفرت لدى الشرطة إنذارات كثيرة عن شبهات لارتكاب عمليات اعتدائية”. كما رفعت أعلى درجة مستوى التأهب ونشرت الآلاف من أفراد شرطة الاحتلال في القدس.

وكان مئات المستوطنين أدوا الليلة الماضية، طقوسا تلمودية ورقصات استفزازية، في منطقة حائط البراق.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات يومية ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض تقسيم زماني ومكاني فيه، وتزداد حدة هذه الاقتحامات وشراستها في موسم الأعياد اليهودية.