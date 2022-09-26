نتائج أولية.. فوز اليمين المتطرف بالانتخابات التشريعية في إيطاليا

أفادت نتائج استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع، الأحد، بأن تحالفًا يمينيًا بقيادة حزب “إخوة إيطاليا” الذي تتزعمه جورجيا ميلوني سيفوز على الأرجح بأغلبية واضحة في البرلمان المقبل، وذلك بعد انتهاء التصويت في الانتخابات العامة في إيطاليا.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته محطة “راي” التلفزيونية الحكومية أن تكتل الأحزاب المحافظة، الذي يضم أيضًا حزب الرابطة بزعامة ماتيو سالفيني و”فورزا إيطاليا“ بزعامة سيلفيو برلسكوني، فاز بنسبة تتراوح بين 41% و45%، وهو ما يكفي لضمان السيطرة على مجلسي البرلمان.

وإذا تأكدت النتيجة، فإنها ستمثل صعودًا كبيرًا لجورجيا ميلوني التي فاز حزبها بـ4% فقط من الأصوات في الانتخابات العامة الماضية في عام 2018، وكان من المتوقع هذه المرة أن يحصل أكبر تحالف في إيطاليا على نسبة تتراوح بين 22.5% و26.5% من الأصوات.

وبصفتها زعيمة أكبر حزب في التحالف الفائز، فإن جورجيا ميلوني هي الخيار الواضح لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا، لكن انتقال السلطة بطيء تقليديًا، وربما يستغرق الأمر أسابيع عدة قبل أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.

وجاءت الانتخابات الحالية، وهي الأولى التي تجري في الخريف في إيطاليا منذ نحو قرن، بسبب خلافات سياسية بين الأحزاب أدت للإطاحة بحكومة وحدة وطنية بقيادة ماريو دراغي في يوليو/تموز الماضي.

ولإيطاليا تاريخ طويل مع الاضطرابات السياسية، ومن سيشغل منصب رئيس الوزراء المقبل سيرأس الحكومة رقم 68 منذ عام 1946، وسيواجه العديد من التحديات خاصة ارتفاع تكلفة الطاقة.

وقد راقبت العواصم الأوربية والأسواق المالية نتائج التصويت بقلق واضح، بالنظر إلى الرغبة في الحفاظ على الوحدة في التعامل مع روسيا والمخاوف بشأن أزمة الديون والصعود المتنامي لليمين المتطرف.

ولن يجتمع البرلمان الجديد حتى 13 أكتوبر/تشرين الأول، وعندها يستدعي رئيس الدولة قادة الحزب ويقرر شكل الحكومة الجديدة.