“ظاهرة” لها ثقلها.. مؤلفات ورسائل علمية عن القرضاوي وهذا ما قاله عنه علماء عصره

كان العلامة يوسف القرضاوي الذي يعد من أبرز دعاة الوسطية الإسلامية المعاصرين وأكثرهم قربًا من الجماهير، ملهِمًا فكريًّا للعديد من الباحثين والعلماء، وهو جعله محور اهتمام لدراساتهم ومؤلفاتهم، فأُلّف عنه العديد من الكتب وأُعد الكثير من الرسائل العلمية.

كما دعا العالم الأزهري الراحل في حياته إلى العديد من المشروعات العلمية والدعوية، واعتبره العديد من علماء ودعاة عصره “ظاهرة” لها ثقلها في العالم الإسلامي.

وتوفي الشيخ يوسف القرضاوي في العاصمة القطرية الدوحة ظهر الاثنين 26 سبتمبر/أيلول 2022 بعد معاناة طويلة مع مرض عضال ألزمه الفراش، ومنعه عن كثير من الأنشطة العلمية والدعوية.

كتب عن القرضاوي

كتاب “القرضاوي والمشروع الفكري” للدكتور محمد عمارة.

كتاب “يوسف القرضاوي شاعرا” للدكتور حمدي عيد.

كتاب “المرأة في فكر القرضاوي” للأستاذ عمرو عبد الكريم.

كتاب “كفاية الراوي في سيرة العلامة القرضاوي” للأستاذ أكرم الندوي.

كتاب “يوسف القرضاوي فقيه الدعاة وداعية الفقهاء” للشيخ عصام تليمة.

كتاب “إسلامنا الجميل الغزالي والقرضاوي نموذجا” للأستاذ محمد عبد القدوس.

كتاب “القرضاوي وهموم المسلم المعاصر” للأستاذ ياسر فرحات.

كتاب “القرضاوي ومنهجه الدعوي” للشيخ أكرم عبد الستار.

كتاب “القرضاوي فقيها” للشيخ عصام تليمة.

رسائل علمية حوله

“تربية الداعية المسلم في فكر الشيخ يوسف القرضاوي” للباحث محمد عثمان خلف بكلية التربية في طنطا – جامعة الأزهر.

“القرضاوي ومسيرته العلمية” للباحثة قمر الزمان – الهند.

“الدكتور القرضاوي ومنهجه الدعوي” للباحث وليد محمد عبد الفتاح كلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر.

“الجانب الفكري في مؤلفات القرضاوي” للباحثة نادية وردة – كندا.

“تربية الداعية المسلم في فكر الشيخ يوسف القرضاوي” للباحث محمد عثمان خلف كلية التربية بطنطا – جامعة الأزهر.

مشروعات علمية ودعوية دعا إليها

مشروع إسلام أون لاين.

مشروع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

مشروع المؤسسة الإسلامية العالمية لرعاية الموهوبين.

قالوا عنه

محمد الغزالي: القرضاوي من أئمة العصر، لقد سبق سبقا بعيدًا، الشيخ يوسف كان تلميذي، أما الآن فأنا تلميذه.

عبد العزيز بن باز: كتبه لها ثقلها وتأثيرها في العالم الإسلامي.

أبوالحسن الندوي: القرضاوي عالم محقق وهو من كبار العلماء والمربين.

مصطفى الزرقا: القرضاوي حجة العصر، وهو من نِعَم الله على المسلمين.

عبد الفتاح أبو غدة: القرضاوي فقيهنا ومرشدنا العلامة.

عبدالله بن بيه: القرضاوي إمام من أئمة المسلمين وضمير الأمة.

عبد المجيد الزنداني: القرضاوي عالم مجاهد.

راشد الغنوشي: القرضاوي في كلمة واحدة إمام مجدد.

عصام العطار: يوسف القرضاوي وكفى.

أحمد الريسوني: القرضاوي فقيه المقاصد.

عصام البشير: الإمام القرَضاوي أمة في رجل، وقارة في وطن.

زغلول النجار: القرضاوي إمام عصره بلا منازع.

عبد الرزاق قسوم: القرضاوي الحكيم الفيلسوف بلا ميتافيزيقيا.

كُرَيِّم راجح: القرضاوي العلامة الكبير والعلَم الشهير، والمفكر العبقري.

أحمد الراشد: الظاهرة القرضاوية.

محمد الحسن الددو: القرضاوي الوارث الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم في وقتنا هذا.

محمد عمارة: القرضاوي المدرسة الفكرية والمشروع الفكري، القرضاوي فقيه الأمة.

طارق السويدان: القرضاوي نجم العلماء والدعاة.