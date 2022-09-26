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ضربة وحشية شجّت رأسه.. قوات الاحتلال تعتدي على مسن مقدسي قرب باب الأسباط (فيديو)

26/9/2022

أظهر فيديو متداول اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسن الفلسطيني أبو بكر الشيمي قرب باب الأسباط بالمسجد الأقصى صباح اليوم الاثنين.

وفي الفيديو، ضرب أحد جنود الاحتلال الشيخ المسن على رأسه، مما تسبب في سقوطه على الأرض وفقدانه للوعي على الفور.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الاثنين، بأعداد كبيرة لتأمين اقتحامات المستوطنين تزامنًا مع بدء ما يسمى “رأس السنة العبرية”.

واعتدت قوات الاحتلال على المصلين لإخراجهم من الحرم القدسي مع بدء المئات من المستوطنين عمليات الاقتحام وتأدية طقوس تلمودية استفزازية في باحاته، بينما واجهها المرابطون بالدعاء والتكبيرات.

وأصيب اثنان من المرابطين واعتقل 5 آخرون خلال الاقتحام.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن المستوطنين اقتحموا ساحات الاقصى على شكل مجموعات تضم كل منها 50 مستوطنًا، وأدوا طقوسًا تلمودية ونفّذوا جولات استفزازية  في ساحات المسجد، كما قاموا بالنفخ في البوق عند باب القطّانين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام فلسطينية