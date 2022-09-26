ضربة وحشية شجّت رأسه.. قوات الاحتلال تعتدي على مسن مقدسي قرب باب الأسباط (فيديو)

أظهر فيديو متداول اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسن الفلسطيني أبو بكر الشيمي قرب باب الأسباط بالمسجد الأقصى صباح اليوم الاثنين.

وفي الفيديو، ضرب أحد جنود الاحتلال الشيخ المسن على رأسه، مما تسبب في سقوطه على الأرض وفقدانه للوعي على الفور.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الاثنين، بأعداد كبيرة لتأمين اقتحامات المستوطنين تزامنًا مع بدء ما يسمى “رأس السنة العبرية”.

تغطية صحفية: "فيديو يوثق الاعتداء على المرابط أبو بكر الشيمي من بلدة جديدة المكر قضاء عكا خلال رباطه في المسجد الأقصى صباح اليوم". pic.twitter.com/4rU917uEm4 — الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) September 26, 2022

واعتدت قوات الاحتلال على المصلين لإخراجهم من الحرم القدسي مع بدء المئات من المستوطنين عمليات الاقتحام وتأدية طقوس تلمودية استفزازية في باحاته، بينما واجهها المرابطون بالدعاء والتكبيرات.

وأصيب اثنان من المرابطين واعتقل 5 آخرون خلال الاقتحام.

تغطية صحفية: "قوات الاحتلال تعتدي بعنف على المرابط أبو بكر الشيمي من بلدة جديدة المكر وتتسبب بإصابته بالإغماء قرب باب الأسباط". pic.twitter.com/L491J7JoDP — الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) September 26, 2022

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن المستوطنين اقتحموا ساحات الاقصى على شكل مجموعات تضم كل منها 50 مستوطنًا، وأدوا طقوسًا تلمودية ونفّذوا جولات استفزازية في ساحات المسجد، كما قاموا بالنفخ في البوق عند باب القطّانين.