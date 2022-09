التايمز: خطط ليز تراس لزيادة الهجرة إلى بريطانيا تثير انقساما داخل مجلس الوزراء

قالت صحيفة التايمز إن رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس تواجه ضغوطًا من مجلس الوزراء لفرض حد أقصى على صافي الهجرة وسط انتقادات لمقترحاتها لتخفيف القيود على الحدود.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن رئيسة الوزراء تسعى لإصلاح نظام التأشيرات لمعالجة نقص العمالة وجذب المواهب وتحسين النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن العديد من الوزراء البريطانيين -بما فيهم وزيرة الداخلية سويلا برافرمان ووزير الأعمال وجاكوب ريس موج- لديهم مخاوف كبيرة في هذا الخصوص.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في مجلس الوزراء قوله إن ليز تراس تواجه اتهامات بأنها ستكون قد “تخلت عن مبادئها” إذا مضت قدمًا في هذه الخطط، وقال وزراء إن على حزب المحافظين العودة إلى الحد الأقصى الشامل للهجرة في حال تخفيف ضوابط الهجرة بشكل كبير.

وكانت جميع الحدود القصوى والأهداف الخاصة بالهجرة ألغيت في عهد رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون ووزيرة الداخلية بريتي باتيل اللذين قالا إنها جاءت بنتائج عكسية وغير مرنة.

