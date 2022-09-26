حريق هائل يلتهم مستودعا في سوق كبير قرب باريس (فيديو)

التهم حريق كبير جزءًا من أحد أكبر الأسواق في العالم لبيع المنتجات الطازجة في ضواحي باريس، الأحد.

ودمّر الحريق أيضًا مستودعًا لتخزين الخضراوات والفواكه في مجمّع “رونجيس” جنوب العاصمة الفرنسية.

وانتشرت ألسنة النيران وتصاعد عمود من الدخان فوق الضواحي الجنوبية لباريس.

وتمكّن نحو 100 عامل إطفاء من السيطرة على الحريق بحلول بعد الظهر، ولم تقع أي إصابات، وفق فرق الإطفاء.

وأعلنت السلطات أنه تم التحكم كليًّا في منافذ الحريق ولا مجال لانتقاله إلى أماكن أخرى.

والمستودع الذي توازي مساحته مساحة ملعب كرة قدم مملوك لمجموعة “لي آل ماندار”، وقال رئيس المجموعة شاوول أبرامزيش “إنها صدمة، لكننا سعداء بعدم وقوع إصابات”.

وأضاف “لن نتمكّن من تلبية طلبات شركائنا اعتبارًا من اليوم الاثنين إلى عدة أيام أخرى”.