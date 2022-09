العاصفة “فيونا” تقتلع أشجارا وتجرف منازل نحو المحيط في كندا (فيديو)

اقتلعت العاصفة فيونا أشجارًا وجرفت منازل من الشاطئ إلى البحر، وتسببت في فقدان امرأة، كما دمرت خطوط الكهرباء مما تسبب في قطع التيار عن نحو 500 منزل عندما ضربت شرقي كندا يوم السبت.

وعلّق صحفي محلي على ما حدث قائلًا “هذا أكثر مشهد مرعب رأيته في حياتي”، مؤكدًا اختفاء مبنى سكني وشوارع بأكملها.

وجرفت المياه امرأتين في مقاطعة نيوفاوندلاند، وفق ما أفاد متحدث باسم الشرطة، وتم إسعاف إحداهما التي دمرت العاصفة منزلها ونُقلت إلى المستشفى، بينما لا تزال الأخرى مفقودة.

وقال وزير الطوارئ الكندي بيل بلير، الأحد، إن حجم الأضرار التي سببتها العاصفة فيونا التي اجتاحت الساحل الكندي المطل على المحيط الأطلسي السبت لم يسبق له مثيل، وإن الأمر سيتطلب شهورًا لإعادة بناء البنية التحتية الحيوية التي تعرضت للدمار.

Shows you the extreme power and danger of storm surge at the coast. pic.twitter.com/uyvwAXaTKA

Unbelievable video of storm surge from Superstorm #Fiona in Newfoundland, Canada.

وكتب رئيس الوزراء جاستن ترودو على حسابه في تويتر “أفكر في جميع المتضررين من الإعصار فيونا. نحن معكم”. وأعلن أن السلطات الفدرالية جاهزة لتأمين “موارد إضافية”.

وأكد رئيس بلدية (شانيل بورأوباسك) في فيديو على فيسبوك أن 20 منزلًا على الأقل دُمرت، مشيرًا إلى أن المنطقة تشبه “ساحة حرب”، ودعا السكان إلى اللجوء لمدرسة محلية.

وتم تسجيل هطول أمطار بمعدل وصل إلى 192 ملليمترًا في مقاطعة نوفا سكوشا (الواقعة على الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية)، مع أمواج عاتية بارتفاع 12 مترًا في نوفا سكوشا وغرب نيوفاوندلاند، وفقًا لخدمات الطقس.

‼️ Fiona has provisionally broken Canada’s national air pressure record, with 931.6 hPa recorded at Hart Island, Nova Scotia according to @ECCC_CHC.

Gusts of 140 km/h have been reached in Sidney, NS & hundreds of thousands are without power.pic.twitter.com/u0wi5WYY7u

— Ben Noll (@BenNollWeather) September 24, 2022