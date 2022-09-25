لحظة غرق عبّارة مكتظة في بنغلادش ومصرع 24 شخصًا (فيديو)

لقي 24 شخصًا على الأقل حتفهم وفقد أكثر من 25 آخرين، اليوم الأحد، بعدما انقلبت عبّارة مكتظة في نهر ببنغلادش تَقِلُّ على متنها حجاجًا هندوسيين.

وأكد مسؤول الشرطة المحلية شفيق الإسلام لوكالة الأنباء الفرنسية مصرع 24 شخصًا -حتى الآن- أغلبهم من النساء والأطفال، فيما يبحث عناصر الإطفاء والغواصون عن مزيد من الجثث.

وقال إنه لا يعرف العدد الدقيق للأشخاص المفقودين، لكن الركاب قالوا إن أكثر من 70 شخصًا كانوا على متن العبّارة.

وأفاد شرطي آخر بأن ما يصل إلى 25 شخصًا ما زالوا في عداد المفقودين.

وذكرت الشرطة أن العبّارة كانت تنقل زوارًا إلى معبد هندوسي.

وأظهر مقطع صور بهاتف محمول بثه إعلام محلي القارب المكتظ ينقلب فجأة، ما أدى إلى سقوط الركاب في النهر الموحل.

ويظهر الفيديو عشرات الأشخاص الذين كانوا يشاهدون القارب من الشاطئ على بعد حوالي 20 مترًا وهم يصرخون، وكان الطقس هادئًا عند وقوع الحادثة.

وقال جهور الإسلام مدير إدارة إقليم “بانشاجار” شمال بنغلادش، حيث وقع الحادث، إن الجثث التي تم انتشالها حتى الآن تشمل 12 امرأة و8 أطفال.

ويزور آلاف الهندوس في بنغلادش ذات الغالبية المسلمة معبد “بوديشواري” كل عام.

وبدأ، اليوم الأحد، أكبر مهرجان هندوسي في بنغلادش، وكذلك في شرق الهند حيث يجذب حشودًا كبيرة إلى المعبد.

وتعد هذه الحادثة الأحدث في سلسلة من المآسي المماثلة في بنغلاديش التي تكثر فيها الأنهار.

وتشهد الدولة الفقيرة التي يقطنها 170 مليون مواطن، حوادث غرق قوارب بشكل متكرر نتيجة سوء صيانة المراكب والاكتظاظ.

وكان نحو 40 شخصًا قد قضوا في ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما اشتعلت النيران في عبّارة مكتظة من 3 طوابق في جنوب البلاد.

كما غرقت عبّارة في دكا في يونيو/حزيران العام الماضي بعد اصطدامها بسفينة أخرى، ما أسفر عن مقتل 32 شخصًا على الأقل.

ووفقًا لسجلات إدارة الشحن في بنغلاديش، فإن أكثر من 55 سفينة ركاب غرقت بين 1991 و2020، ما تسبب بمصرع أكثر من 3600 شخص، وفقدان نحو 500 آخرين.