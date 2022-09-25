عمدة بلدية فرنسية يضع العلم الفلسطيني في مكتبه ويثير غضب اليمين المتطرف (فيديو)

هاجم سياسيون وناشطون من اليمين المتطرف في فرنسا، عمدة بلدية ستان شمالي باريس، عز الدين طايبي، بعد ظهور العلم الفلسطيني في مكتبه خلال مقابلة تلفزيونية.

وأجرى طايبي مقابلة تلفزيونية مع قناة “سي نيوز” للحديث عن شارع “خديجة بنت خويلد” في البلدية الذي تمت تسميته رمزيًا في إطار مبادرة “مكان للنساء”، وأثار جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية.

وسأل مقدم البرنامج، طايبي، على هامش موضوع المقابلة قائلًا “فقط سؤال صغير بما أنني أرى العلم الفلسطيني خلفك، هل العلم الفرنسي موجود أيضًا في مكان ما بمكتبك؟”.

وأجاب رئيس البلدية، أن مكتبه يحتوي جميع أعلام الدول التي لديها اتفاقيات مع بلديته على غرار الجزائر والمغرب ودول أخرى، ثم عاد مقدم البرنامج ليسأله: هل العلم الإسرائيلي موجود أيضًا؟ ليرد عمدة ستان بالنفي مشيرًا إلى أن علم فلسطين هو الموجود.

وذكر الصحفي مارسيال بليد عبر حسابه في تويتر أن الحال الذي وصلت إليه فرنسا في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون “مؤسف جدًا”، بعد أن باتت تنزع تماثيل قديسين ورهبان وتسمح بتسمية شارع على اسم زوجة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- ورفع علم فلسطين في مكتب عمدة، على حد قوله.

La France de Macron,c’est celle où l’on enlève la statue de St Michel aux Sables d’Olonne et où on donne un nom de rue à une épouse de Mahomet : Khadija Bint Khuwayld sur décision du maire de Stains (93)Azzédine Taïbi qui arbore le drapeau palestinien dans son bureau. La France! pic.twitter.com/rPaUjyRXDE — Martial Bild (@BildMartial) September 23, 2022

وزعم النائب برونو بيلد من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، أن عز الدين بات “عارًا على الجمهورية الفرنسية”، بالنظر إلى تصرفاته الأخيرة وقراراته، مطالبًا السلطات الفرنسية بإقالته من منصبه فورًا.

❌ Drapeau palestinien à la place du drapeau français, rue au nom de la 1ère épouse de Mahomet, communautarisme à la mairie : le maire de #Stains, Azzedine Taïbi est la honte de la République !

👉🏻 Il doit être immédiatement démis de ses fonctions et ne plus exercer aucun mandat. pic.twitter.com/9Rn9XYmzk5 — Bruno Bilde Ⓜ️ (@BrunoBilde) September 24, 2022

في المقابل، أعلن النائب دافيد غيرو عن حركة فرنسا الأبية التي تنتمي لأقصى اليسار، تضامنه المطلق مع طايبي، مستغربًا عن سبب إقحام الحديث عن العلم الإسرائيلي، بما أن بلدية ستان لديها اتفاقيات مع بلديات فلسطينية.

🇵🇸 Depuis quand un maire doit se justifier d’avoir un drapeau palestinien au bureau car sa ville est en coopération avec une ville palestinienne ? Pourquoi il faudrait un drapeau israélien ? Bravo pour ton calme @AzzedineTAIBI Vive la Palestine libre !pic.twitter.com/WQO3i1MbQZ — David Guiraud (@GuiraudInd) September 23, 2022

وينحدر عز الدين طايبي من أصول جزائرية وينتمي للحزب الشيوعي كما يترأس بلدية ستان منذ عام 2014.

وتعد فرنسا موطنًا لواحدة من أكبر الأقليات المسلمة في أوربا، حيث يعيش فيها ما بين 5 و6 ملايين مسلم، ما يجعل من الإسلام ثاني الديانات الكبرى في البلاد.

وطبقت البلاد على مدى السنوات القليلة الماضية قوانين تستهدف حماية “النظام العلماني الصارم”، الذي قال ماكرون إنه مُهدد بسبب تيارات الإسلام السياسي.