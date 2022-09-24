الجزيرة مباشر في قرية استعادت أذربيجان السيطرة عليها بعد الحرب مع أرمينيا (فيديو)

تجولت كاميرا الجزيرة مباشر في قرية زنجيلان التي استعادتها أذربيجان من أرمينيا خلال حرب عام 2020.

وسيطرت أرمينيا على قرية زنجيلان في أكتوبر/تشرين الأول عام 1993، وهي من بين المحافظات الرئيسة في إقليم ناغورني قره باغ.

والتقت الجزيرة مباشر بسيدة هاجرت من قرية زنجيلان عند سيطرة أرمينيا عليها، واستقرت هي وزوجها في مدينة جلال أباد بأذربيجان.

وقالت نامازوفا حياة، إنها اضطرت للهجرة في 29 أكتوبر 1993، حيث “هاجمنا العدو واضطررنا إلى قطع نهر مجاور قبل أن ينقذنا إيرانيون، ليأخذونا معهم بالسيارة إلى مدينة جلال أباد ومن ثم جانجا”.

وفي جانجا، توفي زوج نامازوفا، لتبقى هناك وتنتقل بين بيوت أقاربها.

وأشارت السيدة التي عملت ممرضة في مستشفى لسنوات إلى معاناتها لتوفير معيشة كريمة لأطفالها الـ3، وبينت أنه لم يكن مرحب بها في بيوت أقاربها دائمًا.

وتحدثت عن سعادتها بعد “تحرير بلادها” عام 2020، وقالت إنها أرسلت أولادها الذي يعملون في مجال البناء في البداية إلى مدينتهم، ثم سافرت هي بعدما نظم الرئيس الأذري السفر لـ10 عائلات.

وأوضحت أن الدولة الأذرية أمنت لهم البيوت ووفرت لهم العمل، مؤكدة حبها لأرضها وجيشها وأبناء بلادها.

وهناك عداء مستمر منذ عقود للسيطرة على منطقة ناغورني قره باغ، المعترف بها دوليًا كجزء من أذربيجان، ولكن حتى عام 2020 كانت تسيطر عليها إلى حد كبير غالبية من السكان الأرمن.