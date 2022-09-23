البردويل للجزيرة مباشر: تصريحات لابيد بشأن دولة فلسطينية خداع وتلاعب (فيديو)

قال صلاح البردويل عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد الأخيرة بشأن دولة فلسطينية “خداع وتلاعب”، مشيرًا أنه لا مجال للحديث عن دولة فلسطينية مستقلة مع حكومات اليمين الإسرائيلي المتطرف.

وأضاف البردويل في لقاء مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الخميس، أن الحكومات الإسرائيلية اليمينية التي تعاقبت على السلطة خلال العقد الأخير “تمكنت من إفراغ مفهوم الدولة الفلسطينية من محتواه”.

وتابع إن حكومة لابيد “صورة طبق الأصل للحكومات السابقة”، مشيرًا أن لابيد نفسه وبعض رفاقه يتحدثون بين الفينة والأخرى عن ترحيل الفلسطينيين والزج بهم في إحدى البلدان المجاورة كوطن بديل.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قال خلال مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك “لدينا شرط لوجود دولة فلسطينية هو أن تكون سلمية ولا تتحول لمصدر إرهاب يهدد وجود إسرائيل”.

وأوضح البردويل أن تصريحات لابيد تدخل في إطار “تلميع صورة إسرائيل أمام المجتمع الدولي كدولة سلام بعيدة عن الإرهاب”.

عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل: على الدول العربية أن تضع حدا لتغول الاحتلال والمحافظة على الوضع الراهن pic.twitter.com/ndMHG0TP3y — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 22, 2022

وقال إن المقاومة تظل “الخيار البديل لجميع أشكال المهادنة والتطبيع مع إسرائيل”. مضيفًا أن ما يقع في القدس من اقتحامات يدعو إلى قطع جميع آليات التواصل والتعاون مع إسرائيل.

وطالب القيادي في حماس السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية بضرورة وقف كافة أشكال التنسيق الأمني مع إسرائيل التي تستهدف في المقام الأول الشباب الفلسطيني الذي يريد أن يدافع عن مقدساته.

وحذر البردويل إسرائيل من مغبة الإقدام على خطوت تصعيدية جديدة تمس بالمقدسات الإسلامية في القدس، مؤكدًا أن المقاومة لن تتردد في القيام بعميات نوعية ضد إسرائيل وجر المنطقة بالكامل إلى حرب جديدة.

عضو الكنيست المتطرف “بن غفير” يقتحم المسجد الأقصى

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شاهد الفيديو ◀️ | https://t.co/qvxenZ7SHU#فلسطين 🇵🇸 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 22, 2022

ودعت حركة حماس إلى شد الرحال والنفير والرباط في المسجد الأقصى المبارك دفاعًا عن المدينة المقدسة ضد مخططات التهويد والتدنيس، وحذرت الحركة إسرائيل من جر المنطقة إلى “حرب دينية مفتوحة” بسبب انتهاكات الاحتلال، في المسجد الأقصى ومدينة القدس.

وقال عضو المكتب السياسي لحماس محمود الزهار، في مؤتمر صحفي عقده بالمسجد العمري الكبير، في مدينة غزة، إن الحركة تتابع التحضيرات التي تقوم بها الجماعات المتطرفة لإحياء مواسم الأعياد اليهودية المزعومة عبر اقتحام وتدنيس الأقصى.