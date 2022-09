دراسة أمريكية: مرض فيروس كورونا يزيد خطر التعرض لإصابات دماغية طويلة الأمد

كشف باحثون أمريكيون، أن الأشخاص الذين سبق أن أصيبوا بمرض فيروس كورونا يكونون عرضة لإصابات دماغية بعد عام من تعافيهم، مقارنة بالأشخاص الذين لم يصابوا بالفيروس قط.

وركزت الدراسة التي استمرت مدة عام، ونُشرت في مجلة (نيتشر ميديسين) أمس الخميس، على تقييم صحة أدمغة مرضى يعانون من 44 اضطرابا مختلفا بالاستعانة بالسجلات الطبية لملايين المحاربين القدامى في الولايات المتحدة.

وعانى مرضى ممن أصيبوا بكوفيد-19 في السابق من اضطرابات دماغية واضطرابات عصبية أخرى بزيادة 7% على مجموعة مماثلة من المحاربين القدامى الذين لم يصابوا بالمرض قط.

Press release here:

Thanks to the amazing @sourwine for crisp and clear accounting of the story

and to Sara Moser for the graphics @WUSTLnews @WUSTLmed https://t.co/As2ppTKPES

— Ziyad Al-Aly, MD (@zalaly) September 22, 2022