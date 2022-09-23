دراسة أمريكية: مرض فيروس كورونا يزيد خطر التعرض لإصابات دماغية طويلة الأمد

كشف باحثون أمريكيون، أن الأشخاص الذين سبق أن أصيبوا بمرض فيروس كورونا يكونون عرضة لإصابات دماغية بعد عام من تعافيهم، مقارنة بالأشخاص الذين لم يصابوا بالفيروس قط.

وركزت الدراسة التي استمرت مدة عام، ونُشرت في مجلة (نيتشر ميديسين) أمس الخميس، على تقييم صحة أدمغة مرضى يعانون من 44 اضطرابا مختلفا بالاستعانة بالسجلات الطبية لملايين المحاربين القدامى في الولايات المتحدة.

وعانى مرضى ممن أصيبوا بكوفيد-19 في السابق من اضطرابات دماغية واضطرابات عصبية أخرى بزيادة 7% على مجموعة مماثلة من المحاربين القدامى الذين لم يصابوا بالمرض قط.

Press release here: Thanks to the amazing @sourwine for crisp and clear accounting of the story and to Sara Moser for the graphics @WUSTLnews @WUSTLmed https://t.co/As2ppTKPES — Ziyad Al-Aly, MD (@zalaly) September 22, 2022

وقال فريق البحث إن نتائج الدراسة يمكن ربطها بإصابة نحو 6.6 ملايين أمريكي بإعاقات دماغية متعلقة بإصابتهم بكوفيد-19.

وقال كبير الباحثين الدكتور زياد العلي من كلية الطب بجامعة واشنطن في بيان إن النتائج تظهر الآثار المدمرة الطويلة المدى للإصابة بكوفيد-19.

ودرس العلي وفريقه في كلية الطب بجامعة واشنطن بالتعاون مع إدارة شؤون المحاربين القدامى في منظومة سانت لويس للرعاية الصحية، السجلات الطبية الخاصة بنحو 154 ألفا من قدامى المحاربين الأمريكيين الذين ثبتت إصابتهم بكوفيد-19 في الفترة من أول مارس/ آذار 2020 إلى 15 يناير/ كانون الثاني 2021.

A study in @NatureMedicine finds that people with COVID-19 are at an increased risk for an array of neurologic disorders a year after infection, even in those who were not hospitalized during the acute phase of the infection. https://t.co/fIyVmP5SEb pic.twitter.com/eWah97NFLY — Nature Portfolio (@NaturePortfolio) September 22, 2022

وقارنوا هذه السجلات مع بيانات 5.6 ملايين مريض لم يصابوا بكوفيد-19 خلال الإطار الزمني نفسه، ومجموعة أخرى من 5.8 ملايين شخص في الفترة التي سبقت وصول الفيروس إلى الولايات المتحدة.

وكانت اضطرابات الذاكرة، التي يشار إليها عادة باسم “الضباب الدماغي” أكثر الأعراض شيوعا، وبمقارنة المجموعات المختلفة خلصت الدراسة إلى أن الأشخاص المصابين بكوفيد-19 عرضة أكثر من غيرهم للإصابة بمشاكل في الذاكرة بنسبة 77%.

Even mild COVID-19 can lead to serious neurologic consequences Risks developing these long-term consequences were evident even among people who were not hospitalized during the acute phase of COVID-19 infectionhttps://t.co/jmQMBvHAQn pic.twitter.com/LptuAlQCFV — Ziyad Al-Aly, MD (@zalaly) September 22, 2022

وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس عرضة أكثر من غيرهم للإصابة بالسكتة الدماغية الناتجة عن جلطات الدم، بنسبة 50%، مقارنة بالمجموعة التي لم تصب بالفيروس.

وإضافة إلى ذلك، فإن المرضى السابقين بكوفيد-19 عرضة أكثر من غيرهم للإصابة باضطراب في كهرباء المخ بنسبة 80%، وبـ43% لمشاكل الصحة العقلية مثل القلق والاكتئاب، و35% للإصابة بالصداع و42% للإصابة باضطرابات الحركة مثل الرعشة، مقارنة بالمجموعات الأخرى.

هل انتهت الجائحة؟

وفي هذا السياق، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن نهاية جائحة كوفيد-19 أصبحت ممكنة بالتأكيد لكنها لا تزال بعيدة، مخففا بذلك من أثر التصريحات التي أدلى بها الأسبوع الماضي.

وأعلن تيدروس أدهانوم في مؤتمر صحفي أمس من نيويورك حيث يشارك في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن العالم أمضى عامين ونصفا في نفق طويل مظلم، وبدأ يرى ضوءا في نهاية النفق.

وأضاف “لكننا ما زلنا بعيدين من ذلك، والنفق لا يزال مظلما مع العديد من العقبات التي قد تتسبب في تعثرنا إذا لم نتوخ الحذر”.

Governments and health systems should consider these findings in capacity planning and in designing clinical care pathways to address the care needs of people

who survive the acute phase of COVID-19.https://t.co/jmQMBvHAQn — Ziyad Al-Aly, MD (@zalaly) September 22, 2022

وتتناقض تصريحات تيدروس مع تلك التي أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي قال في مقابلة نشرت الأحد إن الوباء “انتهى” في الولايات المتحدة.

وبحسب ما ذكر تيدروس، فإن عدد الوفيات المبلغ عنها أسبوعيا في جميع أنحاء العالم مستمر في الانخفاض ولم يعد يمثل الآن سوى 10% فقط مما كان عليه خلال ذروة الجائحة في يناير 2021.

وبالإضافة إلى ذلك، وفي معظم البلدان، تم رفع القيود وأصبح ثلثا سكان العالم ملقحين وبينهم ثلاثة أرباع الطواقم الصحية والمسنين، وأضاف “لكن 10 آلاف وفاة أسبوعيا تعد عددا كبيرا”.