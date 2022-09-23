الأول في لبنان.. متحف طبيعي للطيور والفراشات في مدينة عكار (فيديو)

يعد متحف علم الحيوانات والطيور والفراشات الذي أنشأه أيوب يعقوب داخل بناء أثري قديم في مدينة عكار اللبنانية، الأول في نوعه في لبنان والعالم العربي.

ويضم المتحف أنواعا مختلفة من الطيور والحيوانات وأنواعا عديدة من الفراشات جمعت من لبنان ومن خارجه.

وقال يعقوب في حديث لقناة الجزيرة مباشر إنه استلهم الفكرة عندما وجد طيرا محنطا في مدينة طرابلس، موضحا أنه قام بتصميم المتحف بطريقة علمية مدروسة.

وأكد أنه يسعى من خلال المتحف إلى زيادة الوعي بثروات البلاد الطبيعية وتنوع طيورها وحيواناتها والفراشات فيها، مشيرًا إلى أنه قام بجمعها في المتحف للحفاظ على البيئة.

ويضم المتحف الذي أنشئ في مبنى أثري، مجموعة كبيرة من الفراشات قام صاحب المتحف بجمعها على مدى سنوات إضافة إلى مجموعة متنوعة من الطيور والحيوانات الأخرى.