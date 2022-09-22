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عضو الكنيست المتطرف “بن غفير” يقتحم المسجد الأقصى (فيديو)

عضو الكيست المتطرف إيتمار بن غفير يقتحم الأقصى برفقة شرطة الاحتلال
22/9/2022-|آخر تحديث: 22/9/202212:17 PM (مكة المكرمة)

وجاء الاقتحام عبر باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال. وكان عشرات المتطرفين الإسرائيليين قد جددوا، الخميس، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى.

وفرضت شرطة الاحتلال تضييقا على المسلمين ومنعتهم من الدخول إلى المسجد الأقصى قبل صلاة الظهر.

وكانت جماعات يمينية إسرائيلية متشددة قد دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، في فترة الأعياد اليهودية التي تبدأ الأحد وتستمر 3 أسابيع.

وفي المقابل، فقد دعت مؤسسات فلسطينية إلى تكثيف الوجود في المسجد الأقصى، خلال فترة الأعياد اليهودية.

ومنذ عام 2003، تتواصل بشكل يومي عدا “الجمعة والسبت”، الاقتحامات الإسرائيلية الأحادية للمسجد الأقصى.

المصدر : وكالات