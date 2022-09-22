عضو الكنيست المتطرف “بن غفير” يقتحم المسجد الأقصى (فيديو)

وجاء الاقتحام عبر باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال. وكان عشرات المتطرفين الإسرائيليين قد جددوا، الخميس، اقتحاماتهم للمسجد الأقصى.

وفرضت شرطة الاحتلال تضييقا على المسلمين ومنعتهم من الدخول إلى المسجد الأقصى قبل صلاة الظهر.

وكانت جماعات يمينية إسرائيلية متشددة قد دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، في فترة الأعياد اليهودية التي تبدأ الأحد وتستمر 3 أسابيع.

#فيديو| قوات الاحتلال تمنع المصلين من دخول الأقصى وترجعهم عند باب القطانين تزامناً مع تسهيلها اقتحامه من قبل المستوطنين pic.twitter.com/QB0MAldREe — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 22, 2022

وفي المقابل، فقد دعت مؤسسات فلسطينية إلى تكثيف الوجود في المسجد الأقصى، خلال فترة الأعياد اليهودية.

تغطية صحفية : "أعداد كبيرة من المستوطنين اقتحمت المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال تزامناً مع التضييق على الأهالي ومنعهم من دخول الأقصى"

#الأقصى_يستغيث pic.twitter.com/KadVHcpabF — AlQastal القسطل (@AlQastalps) September 22, 2022

ومنذ عام 2003، تتواصل بشكل يومي عدا “الجمعة والسبت”، الاقتحامات الإسرائيلية الأحادية للمسجد الأقصى.