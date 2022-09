صفقة تبادل للأسرى بين أوكرانيا وروسيا بوساطة السعودية وتركيا (فيديو)

أعلنت أوكرانيا أنّها أفرجت عن 55 أسير حرب مقابل إفراج روسيا عن 215 أسيراً، في صفقة تبادل هي الأضخم بين الجانبين منذ بدء النزاع، وشملت 10 أجانب قاتلوا إلى جانب القوات الأوكرانية وقادة في كتيبة آزوف.

وقالت وزارة الخارجية السعودية إن روسيا أفرجت عن 10 من أسرى الحرب الأجانب في أوكرانيا، من بينهم 5 بريطانيين وأمريكيين اثنين، في اتفاقية لتبادل الأسرى تمت بوساطة سعودية.

HRH the Crown Prince’s successful mediation efforts to release POW’s between Ukraine and Russia demonstrates the Kingdom’s commitment to global peace and security, and it’s belief in the importance of dialogue. https://t.co/FtcxRA81Vb

وذكرت الوزارة في بيان أن قائمة الأسرى تضم مواطنين من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسويد وكرواتيا والمغرب، وقالت إن طائرة تقل الأسرى هبطت في المملكة.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن البريطاني مغربي المولد (إبراهيم سعدون) ممن تم إطلاق سراحهم، وكان قد صدر ضده حكم بالإعدام مع مواطن بريطاني آخر.

وكشفت وزارة الخارجية السعودية أن “الجهات المعنية في المملكة قامت باستلام الأسرى ونقلهم من روسيا إلى المملكة، والعمل على تسهيل إجراءات عودتهم إلى بلدانهم”.

كما أطلقت روسيا مساء الأربعاء سراح 215 أوكرانيا أسرتهم بعد معركة طويلة الأمد في مدينة ماريوبول الساحلية في وقت سابق هذا العام من بينهم قادة عسكريون كبار.

وقال مدير مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن من بين الأسرى الأوكرانيين الذين أطلق سراحهم قائد ونائب قائد كتيبة أزوف التي خاضت الجانب الأكبر من القتال.

ورحب جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي ووزير الخارجية أنتوني بلينكن بإطلاق سراح المواطنين الأمريكيين وشكر الحكومة الأوكرانية وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على دورهما في إطلاق سراح الأسرى.

كما رحبت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس بالإفراج عن المواطنين البريطانيين، وكتبت على تويتر “نرحب بحرارة بهذه الأخبار بعد شهور من الغموض والمعاناة لهم ولأسرهم”.

I would like to thank the Turkish government for helping facilitate the exchange of prisoners between Ukraine and Russia, building on their leadership on the grain deal.

وأعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان عن شكره لتركيا إزاء دورها في نجاح عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا.

وقال في تغريدة اليوم الخميس تعليقاً على تبادل 200 أسير حرب بين روسيا وأوكرانيا، بوساطة تركية “أشكر الحكومة التركية لوساطتها في عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، إلى جانب دورها القيادي في اتفاق شحن الحبوب”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن أمس، تبادل 200 أسير حرب بوساطة تركية، عقب محادثات دبلوماسية أجراها مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

We are liberating not only Ukrainian territory. We are also returning our people home. Heroes whose courage inspired the whole world are free. Even on a day like this we remember those who are still held in captivity by the occupiers. We wait. We believe. They too will be freed. pic.twitter.com/MSUGOxMcmw

