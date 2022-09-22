دبلوماسي أوكراني للجزيرة مباشر: قرار بوتين بالتعبئة وتلويحه بالسلاح النووي إقرار بالفشل في الحرب (فيديو)

قال يفين ميكيتانكو مستشار وزير الخارجية الأوكراني، إن دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتعبئة الجيش والتلويح باللجوء إلى أسلحة الدمار الشامل “دليل واضح على فشله في الحرب على أوكرانيا وإخضاع شعبها”.

وأضاف ميكيتانكو خلال مشاركته في برنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، مساء الأربعاء، أن الاستراتيجية الروسية في الحرب كانت واضحة منذ أكثر من 5 أشهر.

وتابع “بوتين كان يحلم بانتصار سريع في حرب سهلة خلال أسابيع قليلة، لكن مقاومة الجيش الأكراني قلبت جميع المعادلات الروسية وألزمت بوتين باللجوء خيارات حربية خطيرة على روسيا والمنطقة والعالم أجمع”.

وكان بوتين أمر بأول تعبئة للجيش في بلاده منذ الحرب العالمية الثانية، وقال في كلمة وجهها للشعب الروسي إنه سيتم استدعاء جنود الاحتياط حاليًا ممن خدموا في القوات المسلحة.

ولوح بوتين بما تمتلكه موسكو من أسلحة دمار شامل مضادة للأسلحة الغربية، مشددًا على أن بلاده ستدافع عن نفسها بكل ما أوتيت من قوة إذا واجهت تهديدًا نوويًا من الغرب الذي اتهمه بدفع أوكرانيا لنقل العمليات العسكرية إلى أراضي بلاده، وتهديد روسيا بضربات نووية.

ورأى الدبلوماسي الأوكراني في حديثه للجزيرة مباشر أن التلويح باللجوء إلى أسلحة الدمار الشامل سيشكل مقامرة غير مأمونة، خاصة بعد الانتصارات العسكرية الأوكرانية وتحرير آلاف الكيلومترات وانسحاب العديد من الوحدات العسكرية الروسية خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح أن وسائل الإعلام الروسية المعارضة نقلت مسيرات شعبية في موسكو وبطروسبورغ تعارض قرارات بوتين وتدعو لمزيد من الهدوء بدلًا من الدخول في مغامرات عسكرية غير مضمونة.

ونقلت صحيفة بيلد الألمانية عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قوله إنه لا يعتقد أن بوتين سيستخدم السلاح النووي، وإنه لا ينبغي للغرب الرضوخ لابتزازات موسكو.

وأضاف زيلينسكي أن بوتين “يريد إغراق أوكرانيا بالدماء بما في ذلك دماء جنوده”، حسب تعبيره، مؤكدًا ثقته في تحرير أراضي بلاده.