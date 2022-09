ترمب وأولاده ملاحقون في نيويورك بتهمة التهرب الضريبي

وأعلنت ليتيشا جيمس، الديمقراطية التي تخوض معركة قضائية ضد الملياردير منذ سنوات، أنها تطالب بتعويضات بقيمة 250 مليون دولار باسم ولاية نيويورك، وبمنع ترمب وأولاده دونالد جونيور وإيفانكا وإريك من إدارة شركات.

وقالت للصحفيين “نقاضي دونالد ترمب لخرقه القانون.. لتحقيق أرباح شخصية ولأسرته ولشركته”.

Actions have consequences. We're seeking to:

➡️Make Trump pay $250 million.

➡️Ban the Trumps from running NY businesses for good.

➡️Ban Trump and Trump Org from buying commercial real estate in NY for 5 yrs.

➡️We're making a criminal referral to the U.S. Dept of Justice.

— NY AG James (@NewYorkStateAG) September 21, 2022