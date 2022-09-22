بحضور وزير الداخلية.. نائبة فرنسية تتهم السلطات بارتكاب انتهاكات جسيمة في قضية الإمام المغربي حسن إيكويسن

قالت نائبة فرنسية إن إصدار وزارة الداخلية قرارًا بطرد الإمام المغربي حسن إيكويسن من فرنسا، تضمن انتهاكات قانونية منها الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان.

وأوضحت النائبة عن حركة فرنسا الأبية، أندريه تورينيا، خلال مداخلتها في البرلمان بحضور وزير الداخلية جيرالد دارمانان، أن جل المشتغلين بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، يؤكدون على أن السلطات الفرنسية لم تحترم حق الحياة الأسرية للإمام حسن إيكويسن وعائلته وأطفاله الفرنسيين، حين أمر مجلس الدولة بطرده نهائيًا من التراب الفرنسي.

Cet après-midi, j'ai alerté M. le Ministre @GDarmanin sur le chemin dangereux que ne cesse d'emprunter ce gouvernement depuis des années : celui qui vise à repeindre en ennemis de la République le moindre de ses adversaires politiques. pic.twitter.com/oGdfEdb7J3 — Andrée Taurinya (@AndreeTaurinya) September 20, 2022

وأضافت ساخرة ومستنكرة “الإمام المغربي حسن إيكويسن لم يكن يزعج السلطات حين تناول العشاء مع دارمانان قبل سنوات”.

وقد تفاعل العديد من المغردين الفرنسيين والعرب مع موقف النائبة الفرنسية، واعتبروا قرار وزير الداخلية “انتقاميًا وينم عن ديكتاتورية متمرسة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.

La dictature bien cachée ! — Monteil Guy 🎹🐢🧹 (@MonteilGuy1) September 21, 2022

وكشفت تورينيا أن المسؤولين المحليين في مدينة بواتييه وسط غرب البلاد، تلقوا تعليمات صارمة بضرورة إيقاف تمويل فعاليات تنظمها جمعية (ألترناتيبا) البيئية، رغم أنها تتعلق بالتوعية ضد الخطر الذي يهدد كوكب الأرض.

Le préfet des Hauts-de-France à propos de la fuite de l’imam Hassan Iquioussen: "S'il est interpellé, il sera immédiatement placé en rétention administrative" pic.twitter.com/fWECtAUNdY — BFMTV (@BFMTV) August 31, 2022

وكانت الداخلية الفرنسية، قد أمرت خلال يوليو الماضي بطرد الإمام المغربي بدعوى ترويجه لخطاب الكراهية ومعاداة السامية والعلمانية والقيم التي تحكم فرنسا ومعارضة المساواة بين الجنسين.

وأيد مجلس الدولة الفرنسي قرار الوزارة، قبل أن تتفاجأ الفرق الأمنية التي ذهبت إلى منزل الإمام بعدم وجوده هناك، وهو ما أثار الحديث حول هروبه من فرنسا، حسب ما أفاد محافظ منطقة (أو دفرانس) جورجي فرونسوا.