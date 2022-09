ألمانيا تعلن استعدادها لاستقبال الفارين.. أول تعليق للكرملين على “هروب” الرجال من روسيا (فيديو)

وصف الكرملين، اليوم الخميس، التقارير التي تتحدث عن نزوح الرجال في سن التجنيد من روسيا بعد إعلان الرئيس فلاديمير بوتين عن تعبئة جزئية بأنها “مبالغ فيها”.

ومنذ أن أعلن بوتين عن تعبئة جزئية لقوات الاحتياط أمس الأربعاء، بيعت بالكامل كل تذاكر الرحلات المغادرة من روسيا إلى الدول المجاورة، ومن بينها أرمينيا وتركيا وأذربيجان وصربيا، ووردت أنباء عن اصطفاف طوابير طويلة على حدود روسيا مع جورجيا وفنلندا وكازاخستان ومنغوليا.

ونشر موقع فلايت رادار المتخصص بتتبع الرحلات الجوية مقطع فيديو يُظهر حركة غير اعتيادية للرحلات المغادرة من موسكو وسان بطرسبرج، وقال الموقع إن “تذاكر الرحلات الجوية الدولية المغادرة لروسيا، إما بيعت أو ارتفعت أسعارها بشكل كبير، بعد إعلان بوتين تعبئة جنود الاحتياط”.

ويُظهر فيديو التتبع الذي حصل على أكثر من 8 ملايين مشاهدة حتى كتابة التقرير، سيل الطائرات المغادرة لروسيا مقارنة بالطائرات القادمة إليها.

من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف “المعلومات المتعلقة بوجود زحام في المطارات وما إلى ذلك مبالغ فيها جدًا.. هناك كثير من المعلومات المغلوطة حول هذا الموضوع.. يجب أن نكون حذرين تجاه هذا الأمر حتى لا نقع ضحايا للمعلومات المغلوطة”، حسبما نقلت رويترز.

Flights departing Moscow and St. Petersburg today. The @AP is reporting international flights departing Russia have either sold out or skyrocketed in price after Putin announced a mobilization of reservists.

Search SVO, VKO, DME for Moscow airports and LED for St. Petersburg. pic.twitter.com/LV2PrkwPD9

— Flightradar24 (@flightradar24) September 21, 2022