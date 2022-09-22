ألمانيا تعلن استعدادها لاستقبال الفارين.. أول تعليق للكرملين على “هروب” الرجال من روسيا (فيديو)

وصف الكرملين، اليوم الخميس، التقارير التي تتحدث عن نزوح الرجال في سن التجنيد من روسيا بعد إعلان الرئيس فلاديمير بوتين عن تعبئة جزئية بأنها “مبالغ فيها”.

ومنذ أن أعلن بوتين عن تعبئة جزئية لقوات الاحتياط أمس الأربعاء، بيعت بالكامل كل تذاكر الرحلات المغادرة من روسيا إلى الدول المجاورة، ومن بينها أرمينيا وتركيا وأذربيجان وصربيا، ووردت أنباء عن اصطفاف طوابير طويلة على حدود روسيا مع جورجيا وفنلندا وكازاخستان ومنغوليا.

ونشر موقع فلايت رادار المتخصص بتتبع الرحلات الجوية مقطع فيديو يُظهر حركة غير اعتيادية للرحلات المغادرة من موسكو وسان بطرسبرج، وقال الموقع إن “تذاكر الرحلات الجوية الدولية المغادرة لروسيا، إما بيعت أو ارتفعت أسعارها بشكل كبير، بعد إعلان بوتين تعبئة جنود الاحتياط”.

ويُظهر فيديو التتبع الذي حصل على أكثر من 8 ملايين مشاهدة حتى كتابة التقرير، سيل الطائرات المغادرة لروسيا مقارنة بالطائرات القادمة إليها.

من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف “المعلومات المتعلقة بوجود زحام في المطارات وما إلى ذلك مبالغ فيها جدًا.. هناك كثير من المعلومات المغلوطة حول هذا الموضوع.. يجب أن نكون حذرين تجاه هذا الأمر حتى لا نقع ضحايا للمعلومات المغلوطة”، حسبما نقلت رويترز.

Flights departing Moscow and St. Petersburg today. The @AP is reporting international flights departing Russia have either sold out or skyrocketed in price after Putin announced a mobilization of reservists. Search SVO, VKO, DME for Moscow airports and LED for St. Petersburg. pic.twitter.com/LV2PrkwPD9 — Flightradar24 (@flightradar24) September 21, 2022

طوابير على الحدود البرية

وتحدث مجلة نيوزويك الأمريكية عن وجود طابور سيارات يتجاوز 6 أميال (10 كيلومترات) على الحدود بين روسيا وجورجيا، نقلًا عن برنامج Yandex للخرائط.

«Граница стоит». Ситуация на «Верхнем Ларсе» – по словам очевидцев, очереди как с российской, так и с грузинской стороны. pic.twitter.com/1LYqjRXUMe — Эхо Кавказа (@ekhokavkaza) September 21, 2022

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشره مدون روسي قبل يوم من إعلان التعبئة على الحدود الروسية الفنلندية يُظهر زحامًا للسيارات المنتظرة للعبور بين البلدين.

وقالت وسائل إعلام فنلندية إنه ابتداء من الاثنين، منعت إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا السياح الروس من عبور حدودهم، مشيرة إلى أن فنلندا ستكون الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوربي التي لا يزال بإمكان السياح الروس الوصول إليها.

#Breaking: just in – The traffic jam at the border with #Russia/#Finland has pilled up to 35KM and is rising by the hour, it is the only border who is still open for Russian civilians with shengen visas, after #Putin announced he will send 300.000 new troops to #Ukraine. pic.twitter.com/EOJ1346qDO — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) September 21, 2022

ألمانيا تستقبل الفارين

من جانبها أكدت ألمانيا الخميس استعدادها لاستقبال الفارين من الجيش الروسي، حسبما أعلن وزيران.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر بحسب مقتطفات من مقابلة مع صحيفة محلية إن “الفارين من الجيش المهددين بالقمع، يمكنهم الحصول على حماية دولية في ألمانيا”.

وألقي القبض على أكثر من 1300 شخص الأربعاء في روسيا، وذلك خلال تظاهرات في مختلف أرجاء البلاد.

وقالت منظمة معنية بمراقبة الأوضاع إن الاحتجاجات المناهضة للحرب في 38 مدينة روسية شهدت القبض على أكثر من 1300 شخص منذ الأربعاء، مع التخطيط للمزيد في العطلة الأسبوعية.