وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية الليبية: هذه خطتنا لتحقيق التعافي وتحسين مستوى المعيشة (فيديو)

قال وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد الحويج، إنهم يطمحون لتحقيق التعافي الاقتصادي ومعالجة ما جاء في تقرير البنك الدولي الأخير، ورأب الصدع وإعادة عجلة التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأفاد تقرير للبنك الدولي أفاد بأن النزاع المسلح في ليبيا أنهك الاقتصاد، إذ بلغت تقديرات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي حوالي نصف قيمته للعام 2010 قبل بدء النزاع.

وأوضح الحويج في حديث لبرنامج المسائية على الجزيرة مباشر، الثلاثاء، أن هناك شروطا للتعافي وهي “الاستقرار الأمني والسياسي، وهذا ما تعمل عليه الحكومة، ومن ثم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بكافة جوانبها المالية والتجارية والنقدية، للمساعدة في استقرار المنظومة المالية ومنظومة الأسعار”.

أما ثالث هذه الشروط فهو تنويع الاقتصاد، لأن الاقتصاد الليبي يعتمد على صادرات النفط. ووفقا لآخر الإحصائيات، يشكل القطاع النفطي حوالي 68% من الناتج المحلي.





وتحدث الوزير الليبي عن خطة قصيرة المدى، تعتمد بالدرجة الأولى على حماية المستهلك من تقلبات الأسعار، بسبب استيراد معظم السلع.

وأوضح أن وزارته تحاول وضع خطط مع رجال الأعمال لتنشيط الاقتصاد المحلي عبر الاستثمار في الصناعات الغذائية الزراعية والدوائية والخدمات.

وليبيا بلد منتج للنفط الخام وعضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بمتوسط إنتاج يومي 1.4 مليون برميل في الظروف الطبيعية.

التضخم وارتفاع الأسعار

وفي تعليقه على التضخم الذي يشكو منه المواطنون، قال الحويج إن “الفرق في الأسعار بين السابق والآن سببه انخفاض قيمة الدينار الليبي أمام الدولار، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع في الأسعار”.

وأضاف أن الاسعار في ليبيا أقل من الأسعار في الدول الأخرى، مرجعا سبب حصول التضخم إلى تغيير سعر الصرف.

وأشار إلى أن انخفاض سعر النفط أدى إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى مرور ليبيا بفترة عدم استقرار أدى إلى نقص في ضخ البترول.

ووفقا للوزير، شهدت مرحلة ما بعد الاستقرار تحسنا في أرقام ضخ البترول ووصلت إلى مليون و200 ألف برميل يوميا.





يشار إلى أن قطاع النفط في ليبيا شهد منذ 17 أبريل/نيسان، موجة إغلاقات للحقول والموانئ النفطية من جانب جماعات قبلية في الجنوب والوسط والجنوب الغربي والشرقي.

وأضاف الوزير “ضخينا استثمارات جديدة في قطاع النفط لتطوير آبار، وستفتح شراكة متكاملة مع القطاع الخاص”، مشيرا إلى أن “ليبيا أصبحت منافسة في قطاع النفط بعد الحرب الأوكرانية الروسية”.

ورغم أن أرقام البنك الدولي تفيد بأن نسبة البطالة وصلت إلى 19%، فإن الوزير يرى أن هناك أخطاء في هذه النسب. وقال “عندنا مشكلة أرقام في ليبيا. الاحصاءات ليست دقيقة. قد يكون هناك بطالة مقنعة لكن بطالة حقيقية غير موجودة، والأرقام تحتاج إلى تمحيص”.