كاميرا الجزيرة المباشر ترصد آثار الدمار الكبيرة في قرى ولاية النيل الأبيض جنوبي السودان (فيديو)

رصدت جولة لكاميرا الجزيرة مباشر في ولاية النيل الأبيض جنوبي السودان آثار الدمار الكبير الذي حلّ ببعض القرى في ولاية النيل الأبيض جنوبي السودان.

وأظهرت صور جوية لكاميرا المباشر قرى محاصرة بالمياه من كل الجهات وأناس عالقون وسط البيوت المهدمة ومنازل مدمرة ومزارع غارقة داخل المياه، جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي ضربت أجزاء واسعة بالسودان.

وبدت البيوت التي غاصت داخل المياه، آيلة للسقوط في وقت أخذ بعض السكان يتجمعون حولها في محاولة لجمع ما تبقى من الأغراض والمتاع وهم يخوضون في المياه.





ارتفاع عدد الضحايا

وارتفعت حصيلة ضحايا السيول والفيضانات العنيفة التي اجتاحت مناطق واسعة من البلاد إلى 144 قتيلا و299 ألف متضرر-هو رقم يقترب من كسر أعداد المتضررين في العام السابق البالغ 314 ألف شخص.

وقال الدفاع المدني إن جملة أضرار خريف هذا العام بلغت 144 حالة وفاة، منهم 82 ماتوا غرقا و55 جراء انهيار المنازل و6 إثر تعرضهم لصواعق كهربائية وتوفي شخص بسبب لدغة عقرب، بحسب البيان.

وأشار إلى أن مياه السيول والفيضانات أدت إلى انهيار 128 ألف منزل سكني جزئيا وكليا، كما تسببت في نفوق 2741 رأسًا من المواشي وغمر 240 ألف فدان من الأراضي الزراعية.





وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في السودان التابع للأمم المتحدة إن تضرر الأراضي الزراعية بسبب الفيضانات يؤدي إلى تفاقم المستويات المقلقة من انعدام الأمن الغذائي في البلاد.

وكشف المكتب، في بيان، عن ارتفاع إعداد المتأثرين من الأمطار والفيضانات المفاجئة إلى حوالي 299500 شخص، منهم 64 ألف شخص في ولاية القضارف التي تُعد المنطقة الأكثر تضررا.

وعانت عشرات المناطق في 16 من أصل 18 ولاية من المياه المتدفقة، في ظل ضعف البنى التحتية وعدم الاستجابة الحكومية لأوضاع المتضررين الإنسانية التي بات معظمهم بلا مأوى.

وذكرت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونسيف) أن نحو 400 مدرسة تعرضت للدمار ما أثر على 139 ألف طفل في سن التعليم أثناء استعدادهم لبدء العام الدراسي الذي تم تأجيله إلى أكتوبر المقبل.