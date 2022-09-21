بقلم حبر جاف.. شاب فلسطيني يبدع لوحات فنية من داخل سجن عوفر الإسرائيلي (فيديو)

أقام الأسير الفلسطيني المحرر محمد العزيز عاطف معرضا فنيا تضمن لوحات رسمها وهو داخل سجن عوفر الإسرائيلي، وهي لوحات كُتبت بقلم حبر جافّ على ورق قهوة.

يقول الشاب الفلسطيني محمد عن تجربته الفريدة هذه، إنه كان يرسم هذه اللوحات بالقلم الذي يكتب به الملاحظات اليومية ويوقع به وهو مجرد قلم بسيط.

وكشف الأسير الفلسطيني أنه واجه صعوبات في الرسم بمثل هذا القلم، وخاصة بأنه كان يعاني من مشكلة في عينيه بسبب عدم وجود نظارته الطبية، الأمر الذي جعله يتوقف لفترات لإراحة عينيه، قبل المضي في العمل.

لكنه أكد مع ذلك إصراره في العمل لساعات طويلة في اليوم حتى لا ينجح السجن في كسر إرادته وإصابته بالإحباط كما يريد سجانوه.

وقال إنه أنتج هذه اللوحات خلال 4 أشهر، موضحا أن أكثر لوحة بذل فيها مجهودا كبيرا هي لوحة “حنظلة” وأنها أخذت منه وقتا طويلا، بينما أكثر لوحة يحبها وقريبة إلى نفسه هي لوحة “تحيا فلسطين حرة” وقد احتفظ بها لنفسه.

وثمّن زوار المعرض ما شاهدوه من لوحات تعبر عن روح فلسطين خاصة وأنها أنتجت في ظروف السجن الصعبة ومن داخل الأسر، وقالوا إن الفلسطينيين يحولون السجون الإسرائيلية إلى قلاع للمعرفة والوعي.

أفرجت قوات الاحتلال عن الأسير، محمد العزيز عاطف، من رام الله بعد أن أمضى 8 شهور في السجون الإسرائيلية. pic.twitter.com/UENI19Pyw8 — أسرى فلسطين (@PalPrisoners) June 13, 2022

معرض “غرفة 14”

ونظم الشاب الفلسطيني محمد العزيز عاطف من رام الله – معرضه الفني (غرفة 14) بلوحاته التي رسمها داخل سجن عوفر الإسرائيلي.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب عاطف في ديسمبر عام 2021، بعد مداهمة منزله، ونقلته الى التحقيق في عوفر، وبعد تأجيل محاكمته 8 مرات أصدرت بحقه حكماً بالسجن لمدة 8 شهور.

وأصدرت محكمة الاحتلال حكما عليه في مايو/أيار الماضي، بالسجن الفعلي لمدة 8 أشهر وغرامة مالية، وأفرج عنه في يونيو/حزيران الماضي، بعد أن أمضى 8 أشهر في السجون الإسرائيلية بالفعل.