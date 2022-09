دراسة: هدر مواد غذائية في أعلاف الماشية يمكنها إطعام مليار شخص

أفادت دراسة حديثة بأن من شأن إطعام الماشية بشكل مختلف والاحتفاظ بالحبوب وغيرها من مصادر العلف الحيواني للبشر، توفير الغذاء لمليار شخص إضافي في العالم.

وذكرت دراسة نشرتها أمس الاثنين مجلة (نايتشر فود) العلمية المتخصصة أن من بين أكثر من 6 مليارات طن من الأعلاف الحيوانية المنتجة كل عام في العالم، هناك نحو 15% تعتبر مواد غذائية يمكن أن تطعم الإنسان مباشرة.

وشرحت الدراسة تفاصيل ذلك، وقالت إن 68% من العلف الذي يغذي الدواجن مصنوع من منتجات صالحة للاستهلاك البشري في حين تبلغ هذه النسبة 49% للأسماك و38% للخنازير.

وأوضحت المؤلفة الرئيسية للدراسة (فيلما ساندستروم) من جامعة آلتو في فنلندا أنه ومن خلال تقليل المنافسة بين غذاء البشر والماشية يمكن إطعام نحو مليار شخص إضافي.

Upcycling food system by-products in livestock and aquaculture feeds could increase global food supply up to 13% without additional use of natural resources. Check our new study at @NatureFoodJnl https://t.co/BlDcBkVTsU

— Vilma Sandström (@vilmacsandstrom) September 19, 2022