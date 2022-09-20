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دراسة: هدر مواد غذائية في أعلاف الماشية يمكنها إطعام مليار شخص

أعداد من الماشية بإحدى المزارع في اسكتلندا (رويترز أرشيف)
20/9/2022

أفادت دراسة حديثة بأن من شأن إطعام الماشية بشكل مختلف والاحتفاظ بالحبوب وغيرها من مصادر العلف الحيواني للبشر، توفير الغذاء لمليار شخص إضافي في العالم.

وذكرت دراسة نشرتها أمس الاثنين مجلة (نايتشر فود) العلمية المتخصصة أن من بين أكثر من 6 مليارات طن من الأعلاف الحيوانية المنتجة كل عام في العالم، هناك نحو 15% تعتبر مواد غذائية يمكن أن تطعم الإنسان مباشرة.

وشرحت الدراسة تفاصيل ذلك، وقالت إن 68% من العلف الذي يغذي الدواجن مصنوع من منتجات صالحة للاستهلاك البشري في حين تبلغ هذه النسبة 49% للأسماك و38% للخنازير.

وأوضحت المؤلفة الرئيسية للدراسة (فيلما ساندستروم) من جامعة آلتو في فنلندا أنه ومن خلال تقليل المنافسة بين غذاء البشر والماشية يمكن إطعام نحو مليار شخص إضافي.

بدائل صالحة للاستخدام

وحدّد الباحثون بدائل صالحة للاستهلاك الحيواني وغير مستخدمة حاليا يمكنها أن تحل مكان جزء من علف الحيوانات، منها بقايا من الإنتاج الزراعي مثل القش والأوراق.

ومن تلك البدائل أيضا حبوب التقطير (مخلفات مصدرها صناعة الإيثانول المصنوع من القمح أو الذرة) ومخلفات الشمندر السكري وبذور اللفت وبذور القطن.

وقالت الباحثة إن العديد من هذه المنتجات تترك في الحقول أو تُهدر، ورغم أنها ليست جاهزة للاستخدام في إطعام الحيوانات على الفور، فإنها وسيلة تحت تصرف الإنسان.

وأشارت الدراسة كذلك إلى أن زراعة النباتات المخصصة لإطعام الماشية لديها تأثير كبير على البيئة والمناخ.

وتمثل الثروة الحيوانية لإنتاج اللحوم أكثر من 14% من انبعاثات غازات الدفيئة الإجمالية في كل أنحاء العالم وتستخدم الزراعة أكثر من ثلاثة أرباع المياه العذبة المتوافرة على الأرض.

المصدر : الفرنسية