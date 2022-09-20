يعود لأحد “كبار رجال الدولة”.. الكشف عن تابوت وردي من الغرانيت في مصر(صور)

كشفت مصر عن تابوت أثري من الغرانيت الوردي يعود لأحد “كبار رجال الدولة” في عهد الملك الفرعوني رمسيس الثاني عثر عليه أثناء حفريات لبعثة أثرية مصرية في منطقة سقارة غرب القاهرة.

وقالت وزارة السياحة والآثار، أمس الاثنين، إن البعثة الأثرية المصرية التابعة لكلية الآثار بجامعة القاهرة كشفت عن تابوت من حجر الغرانيت الوردي للمدعو (بتاح-إم-ويا) وهو أحد كبار رجال الدولة في عهد الملك رمسيس الثاني”.

وتأتي أهمية الكشف إلى “المناصب الهامة التي كان يشغلها صاحب التابوت ومنها الكاتب الملكي وكبير المشرفين على المواشي ورئيس الخزانة في معبد الملك رمسيس” بحسب بيان الوزارة.

نجحت البعثة الأثرية المصرية التابعة لكلية الآثار، جامعة القاهرة، في الكشف عن تابوت من حجر الجرانيت الوردي للمدعو "بتاح-إم-ويا"، أحد كبار رجال الدولة من عهد الملك رمسيس الثاني، وذلك أثناء أعمال حفائر البعثة بمنطقة آثار سقارة جنوب الممر الصاعد لهرم الملك أوناس. pic.twitter.com/GcJIUb9Wtj — Ministry of Tourism and Antiquities (@TourismandAntiq) September 19, 2022

رمسيس الثاني

ورمسيس الثاني هو أشهر ملوك الدولة الفرعونية الحديثة وحكم مصر في القرن الثاني عشر قبل الميلاد لنحو 67 عاماً.

وأشار بيان الوزارة إلى “وجود كسر بغطاء التابوت ما يشير إلى أن المقبرة قد سبق فتحها في عصور لاحقة للدفن، وتعرضها للسرقة”.

وخلال الأعوام القليلة الماضية، كشفت مصر عن “كنوز” أثرية عدة في مختلف انحاء البلاد، وخصوصا منطقة سقارة حيث اكتشف أكثر من 150 تابوتا أثريا يعود تاريخها إلى أكثر من 2500 عام.

وتأمل السلطات المصرية في افتتاح “المتحف المصري الكبير” بالقرب من أهرامات الجيزة خلال الأشهر المقبلة من أجل اعطاء دفع لقطاع السياحة الذي يعمل فيه نحو مليوني مصري ويدر 10% من إجمالي الناتج القومي.

وتضرر القطاع السياحة في مصر في الآونة الأخيرة جراء أزمة فيروس كورونا، وصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير/ شباط مما أدى لتوقف الرحلات الجوية، في وقت يمثل فيه السياح من روسيا وأوكرانيا ثلث السياح الوافدين إلى مصر.