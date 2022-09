أرمينيا: مقتل نحو 200 عسكري في المواجهات مع أذربيجان (فيديو)

قال مجلس الأمن الأرميني إن أكثر من 200 جندي أرميني قتلوا، الأسبوع الماضي، في أسوأ مواجهات حدودية مع أذربيجان منذ حرب عام 2020.

وأفاد مجلس الأمن الأرميني بأن حصيلة القتلى جراء الاشتباكات هي “207 قتلى بينهم 3 مدنيين”، وقال إن “عددا من المدنيين هم في عداد المفقودين، وأصيب 293 عسكريا و3 مدنيين”.

وقال إن 20 جنديا وقعوا في الأسر بيد الجيش الأذربيجاني، وبذلك يرتفع عدد القتلى لدى الجانبين إلى 300 قتيل.

وذكرت أذربيجان أن الحصيلة حتى الآن تفيد بمقتل 79 عسكريا منذ بدء المواجهات التي اندلعت الثلاثاء الماضي.

The health condition of one of the civilians injured in Sep 13-14 Azerbaijani shelling on Armenia's civilian communities is critical & unstable, doctors are fighting for their life, @MinHealth_Arm reports.

3 out of 7 injured civilians are currently receiving inpatient treatment. pic.twitter.com/ZOXGU7gEW6

— CIVILNET (@CivilNetTV) September 19, 2022