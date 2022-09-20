متحدث باسم حماس يرد على رواية الاحتلال باعتقال “خلية عسكرية” للحركة في الضفة (فيديو)

ردّ محمد حمادة الناطق باسم حركة حماس في الضفة الغربية على رواية سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التي تحدثت عن اعتقال 7 أشخاص في خلية عسكرية تابعة لحركة حماس بالضفة الغربية.

وأعلن جهاز الشاباك الإسرائيلي، اليوم الاثنين، اعتقال ما وصفه بأنه خلية عسكرية تابعة لحركة حماس في مدينتي الخليل ونابلس.

وقال الشاباك في بيان، إنه تم اعتقال 7 أشخاص من حركة حماس بزعم أنهم “خططوا لتنفيذ عمليات دامية ضد المستوطنين وقوات الأمن الإسرائيلية بتوجيه ودعم من حماس في قطاع غزة، وضُبطت بحوزتهم أسلحة”.

ووفقا للرواية الإسرائيلية، فإن المعتقلين ضُبطت بحوزتهم أسلحة، وتلقوا تدريبا على يد قائد عسكري من حماس.

وقال حمادة في لقاء مع برنامج (المسائية) على قناة الجزيرة مباشر، مساء الاثنين، إن وجود حركة حماس في الضفة الغربية أمر قائم ولا يحتاج نفيا أو تأكيدا، وإن “إعداد البنية التحتية للمقاومة في الضفة الغربية ووجود كتاب عز الدين القسام (الجناح المسلح للحركة) فيها جزء من مشروع المقاومة الذي تبنته الحركة إلى حين تحقيق المشروع الفلسطيني”.

وتابع قائلا “إننا في حركة حماس لا نؤكد ما جاء في الرواية الإسرائيلية ولا ننفيه. لكننا نقول إن المقاومة الفلسطينية ستظل مستمرة في الضفة الغربية ما دام الاحتلال موجودا. وإننا سنسعى لمواجهته بكل السبل والطرق الممكنة”.

وكشف الناطق باسم حركة حماس أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الشاباك) درج منذ عقود على نشر أخبار وتقارير عن خلايا فلسطينية في الداخل والخارج. لكن من ناحيتنا نحن “لا نستطيع تأكيد ما جاء في رواية الشاباك ولا نستطيع تصديق معطياتها”.

وأضاف حمادة أن “العمليات النوعية” التي يقوم بها كوادر المقاومة في مدن الخليل ونابلس والقدس الشرقية، شكلت قلقا حقيقيا لجيش الاحتلال الذي عجز عن تحقيق الضبط الأمني والعسكري في هذه المدن والمناطق.