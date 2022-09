شكوى قانونية ضد إسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية بشأن مقتل شيرين أبو عاقلة (فيديو)

قدّمت مؤسسات صحفية وحقوقية اليوم الثلاثاء، شكوى قانونية ضد إسرائيل بشأن اغتيال مراسلة قناة الجزيرة الزميلة شيرين أبو عاقلة إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وعقدت مؤسسات صحفية وحقوقية مؤتمرا صحفيا في لاهاي، ظهر اليوم الثلاثاء، عقب تقديم الشكوى.

وجرى تسليم الشكوى المتعلقة بنتائج التحقيقات في مقتل الزميلة شيرين أبو عاقلة على يد جندي إسرائيلي، في 11 مايو/أيار الماضي، برصاصة في الرأس أثناء تغطيتها اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة جنين، شمالي الضفة الغربية.

وقال أنطون أبو عاقلة، شقيق شيرين خلال المؤتمر الصحفي، إن عدم إجراء تحقيق أمريكي في مقتل شيرين ربما يعود إلى طبيعة الجاني، في إشارة إلى إسرائيل.

وأكد أبو عاقلة الحاجة إلى تحقيق أمريكي وتحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية لمساءلة المتورطين في قتل شيرين، وقال “طالبنا الحكومة الأمريكية بإطلاق تحقيق لمحاسبة الجاني في مقتل شيرين لكن إدارة بايدن فشلت في إنجاز ذلك”.

وأكد فريق الدفاع عن عائلة أبو عاقلة، أن الظروف التي قتلت فيها أبو عاقلة تبين الاستهداف الممنهج من قبل قوات الاحتلال، مشددا على ضرورة ألا يقبل التحقيق الإسرائيلي على أنه تحقيق كامل بل هو مجرد إفادات.

وأشار إلى أن التحقيق الإسرائيلي لم يكن هدفه كشف الحقيقة بل تأكيد وجهة النظر الرسمية، موضحا أن السلطات الفلسطينية غير قادرة على التحقيق بالجريمة بسبب غياب التعاون الإسرائيلي.

من جانبه قال الرئيس السابق للاتحاد الدولي للصحفيين، إنهم سيواصلون السعي من أجل تحقيق العدالة في مقتل الراحلة شيرين أبو عاقلة، مشيرا إلى أنه جرى إعداد لائحة بالاعتداءات على الصحفيين الفلسطينيين.

وفي السياق، قالت محامية عائلة أبو عاقلة والزميل علي سمودي إن التحقيق الذي أجراه الجيش الإسرائيلي لم يقدم إجابات بل كان يهدف إلى إبعاد الأنظار عن الحقيقة.

وأكدت محامية عائلة أبو عاقلة وسمودي أن التحقيق الإسرائيلي كان محصورا ولم يأخذ في الاعتبار سوى إفادات الجنود دون إفادات الفلسطينيين.

وقال رئيس نقابة الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين موثقة وستكون أمام محكمة الجنايات الدولية.

#HappeningNow #Netherlands Our team is holding the complaint that was delivered today to the ICC to investigate the killing of of Palestian journalists including Shireen Abu Akleh. There can be no press freedom when journalists work in fear pic.twitter.com/kxpYZ2Gubl

— IFJ (@IFJGlobal) September 20, 2022