الجفاف يشرّد المئات في الصومال والجزيرة مباشر تنقل مآسي الفارين من الموت جوعا (فيديو)

نقلت كاميرا الجزيرة مباشر واقعًا مريرًا من داخل أحد مخيمات النازحين على مشارف العاصمة الصومالية مقديشو، حيث توافد مئات الفارين من موجات الجفاف والموت جوعًا.

تقول نظيفة حسين مسؤولة في المخيم” هؤلاء الأشخاص الذين يصل عددهم حوالي 300 أو 400، هم نازحون جدد فروا من المناطق المتضررة بالجفاف، وفي حين كنا نشكو من أعباء النازحين السابقين يأتي هؤلاء الجدد”.

وتابعت “نقول بصوت عالٍ، يجب إنقاذ هؤلاء من هذه الأزمة، هؤلاء الأشخاص ليس لهم مأوى أو ملبس أو مياه صالحة للشرب”.

وتحكي النازحة حواء عبدي رحلة التشرد التي استغرقت 10 أيام سيرًا على الأقدام هربًا من الجفاف، قائلة “من كان قادرًا على المشي وصل إلى هنا، وتركنا خلفنا في مناطق الجفاف كثيرين ممن لم يقدروا على السير”.

واستطردت “ليس لدينا طعام بعد أن نفقت المواشي. نحتاج إلى ما يمكننا العيش عليه”.

أما مريم دايو، وهي نازحة من جنوب الصومال، فطفلها الرضيع مصاب بالحصبة ويعاني آلام المرض منذ أيام.

تقول “الجفاف شردنا من قريتنا بعد أن هلك كل شيء نملكه، نحن بحاجة إلى معونات دوائية وغذائية، ولم نتلقَ أي مساعدة منذ مجيئنا هنا”.

الجوع يقتل شخص كل 4 ثوان

وحذّرت أكثر من 238 منظمة غير حكومية في بيان من أن التقديرات تفيد بأن شخصًا يموت كل 4 ثوانٍ في العالم، ودعت إلى تحرّك دولي حاسم من أجل “إنهاء أزمة الجوع العالمية المتصاعدة”.

وقالت “رغم وعود قادة العالم بعدم السماح إطلاقًا بوقوع مجاعة في القرن الـ21، إلا أن المجاعة أصبحت وشيكة مرة أخرى في الصومال. وهناك 50 مليون شخص على شفا المجاعة في 45 دولة”.

وأضافت ”يعاني الآن 345 مليون شخص من الجوع الحاد، وهو رقم تضاعف منذ عام 2019 إذا كان الرقم آنذاك 135 مليونًا”.

وبينما يجتمع زعماء العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تطالب منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، باتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الأرواح الآن.