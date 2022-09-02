د. محمد الصغير يتحدى مسؤولا سابقا بالأوقاف المصرية اتهم دعاة بتلقي أموال من المنصات (فيديو)

تحدّى الدكتور محمد الصغير، خلال لقاء على الهواء عبر شاشة الجزيرة مباشر، مستشار وزير الأوقاف المصري الأسبق الباحث أحمد عطا أن يقدم أدلة على اتهامه بعض الدعاة بتلقّي مبالغ طائلة من منصات التواصل مقابل الفتاوي التي تُعرض عليها.

وكان عطا يتحدث لبرنامج (المسائية) عما وصفه بالدور “بالغ الأهمية” لمنصات التواصل الاجتماعي “في طرح الأفكار الجهادية وتجنيد أفراد لتنظيمات إرهابية”، لافتًا إلى أن هذا مثبت من قبل مؤسسات دولية (دون ذكرها).

وأضاف أن “هناك اتهامات طالت التنظيم الدولي للإخوان والتيار السلفي وتحديدا الشيخ وجدي غنيم الذي يحصل على 50 ألف دولار كعائد للفتاوى التي يعرضها على منصات التواصل، وهناك مكاسب للعديد من مشايخ السلفية وجماعة الإخوان من توظيف الفتاوى وعرضها على الإنترنت حتى بعيدًا عن السياسة” على حد تعبيره.

وتابع “التقارير (لم يحدد مصدرها) أشارت بأن الأسر الإخوانية انتقلت من المساجد في القرى والنجوع إلى منصات التواصل، مما يعني أنه هناك ترويج لفتاوى جهادية وهو ما حذر منه الشيخ أسامة الأزهري مستشار الرئيس المصري للشؤون الدينية”.

"غوغل سَلَفي الهوى وإخواني المزاج".. تصريحات لعالم أزهري تثير الجدل.. والشيخ محمد الصغير يرد#المسائية #مصر pic.twitter.com/Qbm5SoSnF0 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 1, 2022

من جانبه، تحدّى الدكتور محمد الصغير، مستشار وزير الأوقاف المصري الأسبق أن يقدم دليلًا واحدًا على مزاعمه بشأن وجدي غنيم، وقال إنه لو أثبت ذلك سيقدم له المبلغ ذاته هدية.

وأضاف الصغير أن الإخوان المسلمين هم طبقة من الشعب المصري وجزء من العالم ولهم الحق في أن يستخدموا وسائل التواصل الاجتماعي ويعبّروا فيها عن آرائهم، أما التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم الدولة وغيرها فهي تنظيمات تغذيها “مخابرات عالمية” على حد قوله.

"سأعطيه 50 ألف دولار".. الشيخ محمد الصغير يتحدى الباحث في الإرهاب الدولي أحمد عطا على الهواء#المسائية #مصر pic.twitter.com/NFwy45FogE — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 1, 2022

وكان أسامة الأزهري -مستشار الرئيس المصري للشؤون الدينية- أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي عندما قال في لقاء تلفزيوني إن محرك البحث غوغل أصبح “سلفي الهوى إخواني المزاج”، بحسب وصفه.

وأضاف أن “المواقع السلفية والإخوانية” تعمل منذ زمن طويل على أسلوب معين للترويج يجعلها “صديقة لمحرك البحث” بحيث تظهر في صدارة البحث، على حد قوله.